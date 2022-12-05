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В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне - РИА Новости, 05.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221205/granata-1836330218.html
В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне
В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне - РИА Новости, 05.12.2022
В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне
ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников" "Ростеха") запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:04
2022-12-05T10:04
новое оружие россии
безопасность
россия
цнииточмаш
ростех
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников" "Ростеха") запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия с тепловым наведением, сообщили в понедельник в "Ростехе".В августе военный эксперт Владислав Шурыгин сообщал РИА Новости, что на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов, поэтому разработка новой маскировочной гранаты давно назрела. Кроме того, для снижения заметности в инфракрасном диапазоне в ВС РФ применяются индивидуальные маскирующие накидки на технику, а также специальные машины постановки площадных дымовых завес."Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ признала созданную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия", - сообщили в госкорпорации.Изделие позволяет маскировать как отдельных военнослужащих, так и небольшие подразделения или технику. Маскировка достигается созданием тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающих в воздухе горящих плоских пироэлементов.В гранате содержится два дымообразующих состава для мгновенной постановки завесы и для длительного подпитываемого задымления. Составы разделены на две секции, которые соединены между собой перфорированной перегородкой."Изделие уже прошло предварительные испытания, в результате которых были подтверждены заявленные характеристики, а государственные начнутся в ближайшее время. После этого может быть начата опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат", – сообщил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Впервые разработку представили на форуме "Армия-2022".
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безопасность, россия, цнииточмаш, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Россия, ЦНИИТОЧМАШ, Ростех
10:04 05.12.2022
 
В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне

ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату, обеспечивающую маскировку в инфракрасном диапазоне

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников" "Ростеха") запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия с тепловым наведением, сообщили в понедельник в "Ростехе".
В августе военный эксперт Владислав Шурыгин сообщал РИА Новости, что на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов, поэтому разработка новой маскировочной гранаты давно назрела. Кроме того, для снижения заметности в инфракрасном диапазоне в ВС РФ применяются индивидуальные маскирующие накидки на технику, а также специальные машины постановки площадных дымовых завес.
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"Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ признала созданную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия", - сообщили в госкорпорации.
Изделие позволяет маскировать как отдельных военнослужащих, так и небольшие подразделения или технику. Маскировка достигается созданием тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающих в воздухе горящих плоских пироэлементов.
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В гранате содержится два дымообразующих состава для мгновенной постановки завесы и для длительного подпитываемого задымления. Составы разделены на две секции, которые соединены между собой перфорированной перегородкой.
"Изделие уже прошло предварительные испытания, в результате которых были подтверждены заявленные характеристики, а государственные начнутся в ближайшее время. После этого может быть начата опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат", – сообщил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
Впервые разработку представили на форуме "Армия-2022".
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