https://ria.ru/20221205/granata-1836330218.html

В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне

В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне - РИА Новости, 05.12.2022

В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне

ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников" "Ростеха") запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:04

2022-12-05T10:04

2022-12-05T10:04

новое оружие россии

безопасность

россия

цнииточмаш

ростех

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников" "Ростеха") запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия с тепловым наведением, сообщили в понедельник в "Ростехе".В августе военный эксперт Владислав Шурыгин сообщал РИА Новости, что на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов, поэтому разработка новой маскировочной гранаты давно назрела. Кроме того, для снижения заметности в инфракрасном диапазоне в ВС РФ применяются индивидуальные маскирующие накидки на технику, а также специальные машины постановки площадных дымовых завес."Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ признала созданную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия", - сообщили в госкорпорации.Изделие позволяет маскировать как отдельных военнослужащих, так и небольшие подразделения или технику. Маскировка достигается созданием тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающих в воздухе горящих плоских пироэлементов.В гранате содержится два дымообразующих состава для мгновенной постановки завесы и для длительного подпитываемого задымления. Составы разделены на две секции, которые соединены между собой перфорированной перегородкой."Изделие уже прошло предварительные испытания, в результате которых были подтверждены заявленные характеристики, а государственные начнутся в ближайшее время. После этого может быть начата опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат", – сообщил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Впервые разработку представили на форуме "Армия-2022".

https://ria.ru/20221202/robot-1835754868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, цнииточмаш, ростех