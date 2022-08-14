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На "Армии-2022" представят дымовую гранату нового поколения - РИА Новости, 14.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220814/granata-1809447323.html
На "Армии-2022" представят дымовую гранату нового поколения
На "Армии-2022" представят дымовую гранату нового поколения - РИА Новости, 14.08.2022
На "Армии-2022" представят дымовую гранату нового поколения
Новую дымовую гранату РДГ-У, которая придет на смену аналогичным изделиям 1960-70-х годов, до сих пор стоящим на вооружении ВС РФ, впервые представят на форуме... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T04:02
2022-08-14T04:02
новое оружие россии
безопасность
технологии
владислав шурыгин
кубинка
цнииточмаш
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Новую дымовую гранату РДГ-У, которая придет на смену аналогичным изделиям 1960-70-х годов, до сих пор стоящим на вооружении ВС РФ, впервые представят на форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости гендиректор разработчика – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников") Олег Морозов.Выставка пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке."Унифицированная дымовая граната РДГ-У. Граната создана в рамках ОКР "Радуга". Предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55. Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке", - сказал Морозов, говоря о новинках ЦНИИточмаш на "Армии".По его словам, диаметр корпуса новой дымовой гранаты – 54 миллиметра, длина – 200 миллиметров, масса с предохранительно-пусковым механизмом – 700 граммов.Как пояснил РИА Новости военный эксперт Владислав Шурыгин, эта разработка является актуальной, поскольку на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов разработки."В российской армии сегодня, к сожалению, все "дымы" очень старые – разработки 60-70-х годов, и создание нового "дымового" боеприпаса – актуально. Судя по заявленным техническим характеристикам боеприпаса, удалось решить вопрос их использования при низких температурах, что раньше было проблемой", - отметил собеседник агентства.
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безопасность, технологии, владислав шурыгин, кубинка, цнииточмаш, форум "армия-2022"
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Владислав Шурыгин, Кубинка, ЦНИИТОЧМАШ, Форум "Армия-2022"
04:02 14.08.2022
 
На "Армии-2022" представят дымовую гранату нового поколения

На форуме "Армия-2022" представят дымовую гранату нового поколения РДГ-У

© РИА Новости / Мария МарикянДымовая граната
Дымовая граната - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Дымовая граната. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Новую дымовую гранату РДГ-У, которая придет на смену аналогичным изделиям 1960-70-х годов, до сих пор стоящим на вооружении ВС РФ, впервые представят на форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости гендиректор разработчика – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников") Олег Морозов.
Выставка пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.
"Унифицированная дымовая граната РДГ-У. Граната создана в рамках ОКР "Радуга". Предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55. Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке", - сказал Морозов, говоря о новинках ЦНИИточмаш на "Армии".
По его словам, диаметр корпуса новой дымовой гранаты – 54 миллиметра, длина – 200 миллиметров, масса с предохранительно-пусковым механизмом – 700 граммов.
Как пояснил РИА Новости военный эксперт Владислав Шурыгин, эта разработка является актуальной, поскольку на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов разработки.
"В российской армии сегодня, к сожалению, все "дымы" очень старые – разработки 60-70-х годов, и создание нового "дымового" боеприпаса – актуально. Судя по заявленным техническим характеристикам боеприпаса, удалось решить вопрос их использования при низких температурах, что раньше было проблемой", - отметил собеседник агентства.
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03:17Новое оружие России
На форуме "Армия-2022" представят модернизированный катер "Раптор"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииВладислав ШурыгинКубинкаЦНИИТОЧМАШФорум "Армия-2022"
 
 
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