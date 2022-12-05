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В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов

В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов - РИА Новости, 05.12.2022

В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил создать единого оператора оборота газовых баллонов в РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:56

2022-12-05T15:56

2022-12-05T15:56

валерий селезнев

нижневартовск

россия

госдума рф

лдпр

газпром

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жкх

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил создать единого оператора оборота газовых баллонов в РФ."Решить проблему (опасности баллонов) можно, нужно волевое решение о закреплении всего оборота баллонов, от производства до вывода из эксплуатации, за единым оператором. И кому это будет поручено, Газпрому, Минэнерго, МинЖКХ или РГО, не так уж важно. Важно совсем другое - жизнь, здоровье и безопасность людей. Завтра на фракции предложу сделать этот проект партийным, закрепить ответственных за его реализацию и определить реальные сроки", - написал Селезнев в своем Telegram-канале.По информации депутата, в стране на данный момент до 50 млн газовых баллонов, о техническом состоянии которых и условиях их эксплуатации нет никакой информации."Фактически, в любом многоквартирном доме может находиться потенциальный баллон-убийца, владелец которого решил сэкономить на электричестве и не соблюдая правил эксплуатации, поставил под угрозу, вместе с собственной, жизнь членов семьи и соседей", - также сообщил депутат.Кроме того, он принес глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате взрыва газового баллона в Нижневартовске.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836300541.html

нижневартовск

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валерий селезнев, нижневартовск, россия, госдума рф, лдпр, газпром, общество, жкх