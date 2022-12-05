Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/gaz-1836444416.html
В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов
В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов - РИА Новости, 05.12.2022
В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов
Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил создать единого оператора оборота газовых баллонов в РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:56
2022-12-05T15:56
валерий селезнев
нижневартовск
россия
госдума рф
лдпр
газпром
общество
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37892/88/378928828_0:367:1200:1042_1920x0_80_0_0_aa001c228f6b1574069afd6e340cb649.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил создать единого оператора оборота газовых баллонов в РФ."Решить проблему (опасности баллонов) можно, нужно волевое решение о закреплении всего оборота баллонов, от производства до вывода из эксплуатации, за единым оператором. И кому это будет поручено, Газпрому, Минэнерго, МинЖКХ или РГО, не так уж важно. Важно совсем другое - жизнь, здоровье и безопасность людей. Завтра на фракции предложу сделать этот проект партийным, закрепить ответственных за его реализацию и определить реальные сроки", - написал Селезнев в своем Telegram-канале.По информации депутата, в стране на данный момент до 50 млн газовых баллонов, о техническом состоянии которых и условиях их эксплуатации нет никакой информации."Фактически, в любом многоквартирном доме может находиться потенциальный баллон-убийца, владелец которого решил сэкономить на электричестве и не соблюдая правил эксплуатации, поставил под угрозу, вместе с собственной, жизнь членов семьи и соседей", - также сообщил депутат.Кроме того, он принес глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате взрыва газового баллона в Нижневартовске.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836300541.html
нижневартовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37892/88/378928828_0:254:1200:1154_1920x0_80_0_0_70c3a21345c090887987d07d9a9c50f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий селезнев, нижневартовск, россия, госдума рф, лдпр, газпром, общество, жкх
Валерий Селезнев, Нижневартовск, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Газпром, Общество, ЖКХ
15:56 05.12.2022
 
В Госдуме предложили создать единого оператора оборота газовых баллонов

Депутат Госдумы Селезнев предложил создать единого оператора оборота газовых баллонов

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в медиабанкГазовый баллон
Газовый баллон
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в медиабанк
Газовый баллон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил создать единого оператора оборота газовых баллонов в РФ.
"Решить проблему (опасности баллонов) можно, нужно волевое решение о закреплении всего оборота баллонов, от производства до вывода из эксплуатации, за единым оператором. И кому это будет поручено, Газпрому, Минэнерго, МинЖКХ или РГО, не так уж важно. Важно совсем другое - жизнь, здоровье и безопасность людей. Завтра на фракции предложу сделать этот проект партийным, закрепить ответственных за его реализацию и определить реальные сроки", - написал Селезнев в своем Telegram-канале.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 02:55
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
По информации депутата, в стране на данный момент до 50 млн газовых баллонов, о техническом состоянии которых и условиях их эксплуатации нет никакой информации.
"Фактически, в любом многоквартирном доме может находиться потенциальный баллон-убийца, владелец которого решил сэкономить на электричестве и не соблюдая правил эксплуатации, поставил под угрозу, вместе с собственной, жизнь членов семьи и соседей", - также сообщил депутат.
Кроме того, он принес глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате взрыва газового баллона в Нижневартовске.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде.
Взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Глава МЧС РФ Александр Куренков на месте частичного обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Цветы у мемориала Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
 
Валерий СелезневНижневартовскРоссияГосдума РФЛДПРГазпромОбществоЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала