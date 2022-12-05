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Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов - РИА Новости, 05.12.2022
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Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов - РИА Новости, 05.12.2022
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов
Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что к концу текущего года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять восемь... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T01:28
2022-12-05T01:28
урсула фон дер ляйен
владимир путин
украина
россия
всемирный банк
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что к концу текущего года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять восемь миллионов."Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения", - сказала Бьерде в интервью австрийской газете Presse.Бьерде выразила мнение, что восстановление Украины обойдется как минимум в 500 миллиардов евро.Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс на этой неделе заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения. По словам Малпасса, суммы "просто ошеломляют". Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ущерб оценивается в 600 миллиардов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, россия, всемирный банк, еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Россия, Всемирный банк, Еврокомиссия
01:28 05.12.2022
 
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов

Всемирный банк: к концу текущего года число бедных на Украине составит восемь миллионов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДеньги в пластиковом стакане в руке бедняка
Деньги в пластиковом стакане в руке бедняка - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Деньги в пластиковом стакане в руке бедняка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что к концу текущего года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять восемь миллионов.
"Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения", - сказала Бьерде в интервью австрийской газете Presse.
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Бьерде выразила мнение, что восстановление Украины обойдется как минимум в 500 миллиардов евро.
Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс на этой неделе заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения. По словам Малпасса, суммы "просто ошеломляют". Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ущерб оценивается в 600 миллиардов евро.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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