https://ria.ru/20221205/bednost-1836297682.html
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов - РИА Новости, 05.12.2022
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов
Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что к концу текущего года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять восемь... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T01:28
2022-12-05T01:28
2022-12-05T01:28
урсула фон дер ляйен
владимир путин
украина
россия
всемирный банк
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что к концу текущего года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять восемь миллионов."Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения", - сказала Бьерде в интервью австрийской газете Presse.Бьерде выразила мнение, что восстановление Украины обойдется как минимум в 500 миллиардов евро.Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс на этой неделе заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения. По словам Малпасса, суммы "просто ошеломляют". Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ущерб оценивается в 600 миллиардов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, россия, всемирный банк, еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Россия, Всемирный банк, Еврокомиссия
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов
Всемирный банк: к концу текущего года число бедных на Украине составит восемь миллионов