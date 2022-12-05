https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836341421.html
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске - РИА Новости, 05.12.2022
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что никакой военной необходимости обстрел общежития в Алчевске, где погибли трое, не имел, Киев ударил рано утром, чтобы... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:51
2022-12-05T10:51
2022-12-05T11:02
специальная военная операция на украине
происшествия
алчевск
леонид пасечник
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что никакой военной необходимости обстрел общежития в Алчевске, где погибли трое, не имел, Киев ударил рано утром, чтобы погибло большее число людей.Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела три человека погибли, 15 пострадали, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии.Пасечник добавил, что в городе был заблаговременно введен дистанционный формат обучения, благодаря которому студенты не пострадали."Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алчевск, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алчевск, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:51 05.12.2022 (обновлено: 11:02 05.12.2022)
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске
Пасечник: обстрел общежития в Алчевске, где погибли люди, не имел военной необходимости