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Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836341421.html
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске - РИА Новости, 05.12.2022
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что никакой военной необходимости обстрел общежития в Алчевске, где погибли трое, не имел, Киев ударил рано утром, чтобы... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:51
2022-12-05T11:02
специальная военная операция на украине
происшествия
алчевск
леонид пасечник
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что никакой военной необходимости обстрел общежития в Алчевске, где погибли трое, не имел, Киев ударил рано утром, чтобы погибло большее число людей.Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела три человека погибли, 15 пострадали, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии.Пасечник добавил, что в городе был заблаговременно введен дистанционный формат обучения, благодаря которому студенты не пострадали."Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - написал он.
алчевск
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происшествия, алчевск, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алчевск, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:51 05.12.2022 (обновлено: 11:02 05.12.2022)
 
Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске

Пасечник: обстрел общежития в Алчевске, где погибли люди, не имел военной необходимости

© Фото : Минстрой и ЖКХ ЛНР/TelegramПоследствия обстрела общежития в Алчевске
Последствия обстрела общежития в Алчевске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Минстрой и ЖКХ ЛНР/Telegram
Последствия обстрела общежития в Алчевске
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что никакой военной необходимости обстрел общежития в Алчевске, где погибли трое, не имел, Киев ударил рано утром, чтобы погибло большее число людей.
Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела три человека погибли, 15 пострадали, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии.
"Никакой военной необходимости обстрел не имел. Киевские нелюди знали, что в общежитии проживают мирные граждане, и нанесли целенаправленный удар, рано утром, чтобы погибло большее количество людей", - написал он в своем Telegram-канале.
Пасечник добавил, что в городе был заблаговременно введен дистанционный формат обучения, благодаря которому студенты не пострадали.
"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлчевскЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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