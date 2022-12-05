https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836341421.html

Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске

Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске - РИА Новости, 05.12.2022

Глава ЛНР прокомментировал обстрел ВСУ общежития в Алчевске

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что никакой военной необходимости обстрел общежития в Алчевске, где погибли трое, не имел, Киев ударил рано утром, чтобы... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:51

2022-12-05T10:51

2022-12-05T11:02

специальная военная операция на украине

происшествия

алчевск

леонид пасечник

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что никакой военной необходимости обстрел общежития в Алчевске, где погибли трое, не имел, Киев ударил рано утром, чтобы погибло большее число людей.Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела три человека погибли, 15 пострадали, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии.Пасечник добавил, что в городе был заблаговременно введен дистанционный формат обучения, благодаря которому студенты не пострадали."Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - написал он.

алчевск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алчевск, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы украины