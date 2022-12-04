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Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном - РИА Новости, 04.12.2022
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Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном
Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном - РИА Новости, 04.12.2022
Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном
Второе судно с 30 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") отправлено в Эфиопию, сообщили в воскресенье в министерстве... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:50
2022-12-04T19:50
в мире
владимир зеленский
украина
эфиопия
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Второе судно с 30 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") отправлено в Эфиопию, сообщили в воскресенье в министерстве инфраструктуры Украины.Ранее в воскресенье по указанной программе из Украины в Эфиопию прибыло первое судно, оно доставило 25 тысяч тонн зерна.На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи: Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.
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в мире, владимир зеленский, украина, эфиопия, судан, оон
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Эфиопия, Судан, ООН
19:50 04.12.2022
 
Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном

Мининфраструктуры Украины: в Эфиопию отправилось второе судно с 30 тысячами тонн зерна

© AFP 2022 / Daniel MihailescuПогрузка кукурузы на судно
Погрузка кукурузы на судно - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
Погрузка кукурузы на судно. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Второе судно с 30 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") отправлено в Эфиопию, сообщили в воскресенье в министерстве инфраструктуры Украины.
"Процесс загрузки и отправки судна BC Callisto. На его борту 30 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Это второе отправленное судно в рамках программы Grain from Ukraine, начатой президентом Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН", - сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье по указанной программе из Украины в Эфиопию прибыло первое судно, оно доставило 25 тысяч тонн зерна.
На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи: Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЭфиопияСуданООН
 
 
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