https://ria.ru/20221204/zerno-1836265519.html

Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном

Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном - РИА Новости, 04.12.2022

Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном

Второе судно с 30 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") отправлено в Эфиопию, сообщили в воскресенье в министерстве... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:50

2022-12-04T19:50

2022-12-04T19:50

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Второе судно с 30 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") отправлено в Эфиопию, сообщили в воскресенье в министерстве инфраструктуры Украины.Ранее в воскресенье по указанной программе из Украины в Эфиопию прибыло первое судно, оно доставило 25 тысяч тонн зерна.На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи: Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.

https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834888846.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, украина, эфиопия, судан, оон