Власти Украины сообщили, что отправили в Эфиопию второе судно с зерном
Мининфраструктуры Украины: в Эфиопию отправилось второе судно с 30 тысячами тонн зерна
Погрузка кукурузы на судно. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Второе судно с 30 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") отправлено в Эфиопию, сообщили в воскресенье в министерстве инфраструктуры Украины.
"Процесс загрузки и отправки судна BC Callisto. На его борту 30 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Это второе отправленное судно в рамках программы Grain from Ukraine, начатой президентом Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН", - сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье по указанной программе из Украины в Эфиопию прибыло первое судно, оно доставило 25 тысяч тонн зерна.
На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи: Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.