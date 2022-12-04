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В Киеве сообщили о прибытии первого судна с украинским зерном в Эфиопию - РИА Новости, 04.12.2022
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В Киеве сообщили о прибытии первого судна с украинским зерном в Эфиопию
В Киеве сообщили о прибытии первого судна с украинским зерном в Эфиопию - РИА Новости, 04.12.2022
В Киеве сообщили о прибытии первого судна с украинским зерном в Эфиопию
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что первое судно с 25 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") прибыло в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:15
2022-12-04T08:32
экономика
эфиопия
украина
андрей ермак
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что первое судно с 25 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") прибыло в Эфиопию, сообщает издание "Корреспондент.net"."В рамках программы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine 25 тысяч тонн украинской гуманитарной пшеницы было отправлено для Эфиопии", - цитирует издание сообщение в Telegram-канале Ермака.На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи: Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.
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экономика, эфиопия, украина, андрей ермак
Экономика, Эфиопия, Украина, Андрей Ермак
08:15 04.12.2022 (обновлено: 08:32 04.12.2022)
 
В Киеве сообщили о прибытии первого судна с украинским зерном в Эфиопию

Ермак: первое судно с украинским зерном по программе Grain from Ukraine прибыло в Эфиопию

© AP Photo / David GoldmanКорабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта
Корабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / David Goldman
Корабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что первое судно с 25 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") прибыло в Эфиопию, сообщает издание "Корреспондент.net".
"В рамках программы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine 25 тысяч тонн украинской гуманитарной пшеницы было отправлено для Эфиопии", - цитирует издание сообщение в Telegram-канале Ермака.
На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи: Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.
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ЭкономикаЭфиопияУкраинаАндрей Ермак
 
 
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