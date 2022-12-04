08:15 04.12.2022 (обновлено: 08:32 04.12.2022)
В Киеве сообщили о прибытии первого судна с украинским зерном в Эфиопию
Ермак: первое судно с украинским зерном по программе Grain from Ukraine прибыло в Эфиопию
© AP Photo / David GoldmanКорабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта
© AP Photo / David Goldman
Корабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что первое судно с 25 тысячами тонн зерна по программе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") прибыло в Эфиопию, сообщает издание "Корреспондент.net".
"В рамках программы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine 25 тысяч тонн украинской гуманитарной пшеницы было отправлено для Эфиопии", - цитирует издание сообщение в Telegram-канале Ермака.
На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи: Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.