https://ria.ru/20221204/zaderzhanie-1836251338.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины - РИА Новости, 04.12.2022

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:14

2022-12-04T18:14

2022-12-04T22:07

происшествия

москва

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова."Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения. <...> Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", — рассказала она.Уточняется, что речь идет о 65-летнем бывшем супруге погибшей. Предварительно, он сообщает о событиях преступления.Как заявили в столичном главке МВД, подозреваемого задержали в одном из домов на Реутовской улице.Ранее в воскресенье сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)