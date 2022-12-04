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В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины - РИА Новости, 04.12.2022
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины
В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины - РИА Новости, 04.12.2022
В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:14
2022-12-04T22:07
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова."Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения. &lt;...&gt; Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", — рассказала она.Уточняется, что речь идет о 65-летнем бывшем супруге погибшей. Предварительно, он сообщает о событиях преступления.Как заявили в столичном главке МВД, подозреваемого задержали в одном из домов на Реутовской улице.Ранее в воскресенье сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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Кадры с места убийства 30-летней москвички
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
18:14 04.12.2022 (обновлено: 22:07 04.12.2022)
 
В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 30-ти летней женщины на востоке Москвы

© Фото : Прокуратура МосквыАвтомобиль, где было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения
Автомобиль, где было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : Прокуратура Москвы
Автомобиль, где было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.
"Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения. <...> Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", — рассказала она.
Уточняется, что речь идет о 65-летнем бывшем супруге погибшей. Предварительно, он сообщает о событиях преступления.
Как заявили в столичном главке МВД, подозреваемого задержали в одном из домов на Реутовской улице.
Ранее в воскресенье сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 11:44
В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве в 2002 году
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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