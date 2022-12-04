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Три человека могут быть под завалами дома в Нижневартовске, сообщили в МЧС

Три человека могут быть под завалами дома в Нижневартовске, сообщили в МЧС - РИА Новости, 04.12.2022

Три человека могут быть под завалами дома в Нижневартовске, сообщили в МЧС

Три человека могут оставаться под завалами дома, частично обрушившегося в Нижневартовске в ХМАО после хлопка газа, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:12

2022-12-04T20:12

2022-12-04T20:12

происшествия

жилье

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами дома, частично обрушившегося в Нижневартовске в ХМАО после хлопка газа, сообщает региональный главк МЧС.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы."Предварительно, под завалами могут находиться три человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжается", - говорится в сообщении главка МЧС.По данным спасательного ведомства, на месте работают 51 человек и 10 единиц техники.Ранее мэрия сообщила, что причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.

https://ria.ru/20221204/vzryv-1836259383.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)