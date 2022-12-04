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Три человека могут быть под завалами дома в Нижневартовске, сообщили в МЧС
Три человека могут быть под завалами дома в Нижневартовске, сообщили в МЧС - РИА Новости, 04.12.2022
Три человека могут быть под завалами дома в Нижневартовске, сообщили в МЧС
Три человека могут оставаться под завалами дома, частично обрушившегося в Нижневартовске в ХМАО после хлопка газа, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:12
2022-12-04T20:12
2022-12-04T20:12
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами дома, частично обрушившегося в Нижневартовске в ХМАО после хлопка газа, сообщает региональный главк МЧС.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы."Предварительно, под завалами могут находиться три человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжается", - говорится в сообщении главка МЧС.По данным спасательного ведомства, на месте работают 51 человек и 10 единиц техники.Ранее мэрия сообщила, что причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.
https://ria.ru/20221204/vzryv-1836259383.html
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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Три человека могут быть под завалами дома в Нижневартовске, сообщили в МЧС
МЧС: три человека могут находиться под завалами обрушившегося в Нижневартовске дома
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами дома, частично обрушившегося в Нижневартовске в ХМАО после хлопка газа, сообщает региональный главк МЧС.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
"Предварительно, под завалами могут находиться три человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжается", - говорится в сообщении главка МЧС.
По данным спасательного ведомства, на месте работают 51 человек и 10 единиц техники.
Ранее мэрия сообщила, что причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов.