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В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа - РИА Новости, 04.12.2022
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В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа
В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа - РИА Новости, 04.12.2022
В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа
Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:40
2022-12-04T17:40
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье.Ранее в экстренных службах информировали РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске, два человека погибли, восемь пострадали."В 18.06 по местному времени сообщение поступило об обрушении дома, в 18.10 прибыли первые подразделения, на момент прибытия было частичное обрушение на уровне второго-третьего этажей в пятиэтажном доме. Сейчас проводится работа по эвакуации, развернут пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства.Предварительно 10 человек спасены, 52 эвакуировались самостоятельно, уточнили в ведомстве."По причинам и пострадавшим уточняется информация. Будет работать следственная группа", - добавили в МЧС.В управлении пока не владеют информацией, был ли это взрыв бытового газа.
https://ria.ru/20221204/gaz-1836243101.html
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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:40 04.12.2022
 
В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа

МЧС: в Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье.
Ранее в экстренных службах информировали РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске, два человека погибли, восемь пострадали.
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
Вчера, 17:26
Власти Нижневартовска сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа
"В 18.06 по местному времени сообщение поступило об обрушении дома, в 18.10 прибыли первые подразделения, на момент прибытия было частичное обрушение на уровне второго-третьего этажей в пятиэтажном доме. Сейчас проводится работа по эвакуации, развернут пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства.
Предварительно 10 человек спасены, 52 эвакуировались самостоятельно, уточнили в ведомстве.
"По причинам и пострадавшим уточняется информация. Будет работать следственная группа", - добавили в МЧС.
В управлении пока не владеют информацией, был ли это взрыв бытового газа.
На месте взрыва газового оборудования в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области. Кадр видео
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ПроисшествияЖильеНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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