https://ria.ru/20221204/vzryv-1836246771.html
В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа
В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа - РИА Новости, 04.12.2022
В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа
Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:40
2022-12-04T17:40
2022-12-04T17:40
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836243823_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aaf061696e7e3228c35ccbe1a653c36b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье.Ранее в экстренных службах информировали РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске, два человека погибли, восемь пострадали."В 18.06 по местному времени сообщение поступило об обрушении дома, в 18.10 прибыли первые подразделения, на момент прибытия было частичное обрушение на уровне второго-третьего этажей в пятиэтажном доме. Сейчас проводится работа по эвакуации, развернут пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства.Предварительно 10 человек спасены, 52 эвакуировались самостоятельно, уточнили в ведомстве."По причинам и пострадавшим уточняется информация. Будет работать следственная группа", - добавили в МЧС.В управлении пока не владеют информацией, был ли это взрыв бытового газа.
https://ria.ru/20221204/gaz-1836243101.html
https://ria.ru/20221203/vzryv-1836062848.html
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836243823_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_db801c2b77c54df406b5e7e82e5185d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа
МЧС: в Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье.
Ранее в экстренных службах информировали РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске, два человека погибли, восемь пострадали.
"В 18.06 по местному времени сообщение поступило об обрушении дома, в 18.10 прибыли первые подразделения, на момент прибытия было частичное обрушение на уровне второго-третьего этажей в пятиэтажном доме. Сейчас проводится работа по эвакуации, развернут пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства.
Предварительно 10 человек спасены, 52 эвакуировались самостоятельно, уточнили в ведомстве.
"По причинам и пострадавшим уточняется информация. Будет работать следственная группа", - добавили в МЧС
.
В управлении пока не владеют информацией, был ли это взрыв бытового газа.