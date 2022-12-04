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В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа

В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа - РИА Новости, 04.12.2022

В Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажке обрушилось два этажа

Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:40

2022-12-04T17:40

2022-12-04T17:40

происшествия

жилье

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Два этажа обрушилось в пятиэтажном доме в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС в воскресенье.Ранее в экстренных службах информировали РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске, два человека погибли, восемь пострадали."В 18.06 по местному времени сообщение поступило об обрушении дома, в 18.10 прибыли первые подразделения, на момент прибытия было частичное обрушение на уровне второго-третьего этажей в пятиэтажном доме. Сейчас проводится работа по эвакуации, развернут пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства.Предварительно 10 человек спасены, 52 эвакуировались самостоятельно, уточнили в ведомстве."По причинам и пострадавшим уточняется информация. Будет работать следственная группа", - добавили в МЧС.В управлении пока не владеют информацией, был ли это взрыв бытового газа.

https://ria.ru/20221204/gaz-1836243101.html

https://ria.ru/20221203/vzryv-1836062848.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)