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Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей - РИА Новости, 04.12.2022
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Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей
Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей - РИА Новости, 04.12.2022
Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал покинувших Россию бизнесменов страдальцами, которых теперь арестовывают на Западе. Об этом депутат написал в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:00
2022-12-04T14:51
вячеслав володин
владимир путин
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лондон
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал покинувших Россию бизнесменов страдальцами, которых теперь арестовывают на Западе. Об этом депутат написал в Telegram-канале."Страдальцам", покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих", — сказал он.Парламентарий напомнил предупреждение Владимира Путина 20-ти летней давности. Тогда президент заявил, что все, кто хранят активы и деньги за границей, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть их. Поэтому Володин посоветовал развивать Россию."И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище", — подытожил он.Ранее британское национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег.
https://ria.ru/20220726/mann-1804955643.html
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вячеслав володин, владимир путин, великобритания, лондон, россия, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Великобритания, Лондон, Россия, Госдума РФ, Общество
10:00 04.12.2022 (обновлено: 14:51 04.12.2022)
 
Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей

Спикер ГД Володин назвал уехавших из России бизнесменов покинувшими Родину страдальцами

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал покинувших Россию бизнесменов страдальцами, которых теперь арестовывают на Западе. Об этом депутат написал в Telegram-канале.
"Страдальцам", покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих", — сказал он.
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Парламентарий напомнил предупреждение Владимира Путина 20-ти летней давности. Тогда президент заявил, что все, кто хранят активы и деньги за границей, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть их. Поэтому Володин посоветовал развивать Россию.
"И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище", — подытожил он.
Ранее британское национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег.
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Вячеслав ВолодинВладимир ПутинВеликобританияЛондонРоссияГосдума РФОбщество
 
 
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