https://ria.ru/20221204/volodin-1836184552.html

Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей

Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей - РИА Новости, 04.12.2022

Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал покинувших Россию бизнесменов страдальцами, которых теперь арестовывают на Западе. Об этом депутат написал в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:00

2022-12-04T10:00

2022-12-04T14:51

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал покинувших Россию бизнесменов страдальцами, которых теперь арестовывают на Западе. Об этом депутат написал в Telegram-канале."Страдальцам", покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих", — сказал он.Парламентарий напомнил предупреждение Владимира Путина 20-ти летней давности. Тогда президент заявил, что все, кто хранят активы и деньги за границей, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть их. Поэтому Володин посоветовал развивать Россию."И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище", — подытожил он.Ранее британское национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег.

https://ria.ru/20220726/mann-1804955643.html

https://ria.ru/20221202/es-1835988388.html

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вячеслав володин, владимир путин, великобритания, лондон, россия, госдума рф, общество