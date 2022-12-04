https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html

СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма

СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма - РИА Новости, 04.12.2022

СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма

Президент США Джо Байден подает сигналы Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:27

2022-12-04T15:27

2022-12-04T18:23

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россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подает сигналы Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе."Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", — отметил он.По словам автора, западные "добросердечные друзья" Зеленского, преследуя собственные корыстные интересы, сдерживают киевский режим от дальнейшей эскалации. Это необходимо, чтобы избежать втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом, добавил он."Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев войны. А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт", — пояснил эксперт.Несмотря на заявления Белого дома и союзников о том, что Запад не собирается диктовать Украине, что она должна делать, стратегические реалии складываются не в пользу последней. Киевским властям следует готовиться к компромиссу, и "потеря Крыма" может стать одним из них.В начале ноября Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Он также заявлял, что Украина не будет вести диалог с Россией, пока ее нынешний президент находится на посту главы государства.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев не может и не хочет вести переговоры, поэтому цели России будут осуществляться через продолжение специальной военной операции.

https://ria.ru/20221203/ukraina-1836123000.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, украина, оон