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СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма
СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма - РИА Новости, 04.12.2022
СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма
Президент США Джо Байден подает сигналы Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:27
2022-12-04T18:23
в мире
сша
россия
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подает сигналы Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе."Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", — отметил он.По словам автора, западные "добросердечные друзья" Зеленского, преследуя собственные корыстные интересы, сдерживают киевский режим от дальнейшей эскалации. Это необходимо, чтобы избежать втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом, добавил он."Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев войны. А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт", — пояснил эксперт.Несмотря на заявления Белого дома и союзников о том, что Запад не собирается диктовать Украине, что она должна делать, стратегические реалии складываются не в пользу последней. Киевским властям следует готовиться к компромиссу, и "потеря Крыма" может стать одним из них.В начале ноября Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Он также заявлял, что Украина не будет вести диалог с Россией, пока ее нынешний президент находится на посту главы государства.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев не может и не хочет вести переговоры, поэтому цели России будут осуществляться через продолжение специальной военной операции.
https://ria.ru/20221203/ukraina-1836123000.html
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
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в мире, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, украина, оон
В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Специальная военная операция на Украине, ООН
15:27 04.12.2022 (обновлено: 18:23 04.12.2022)
 
СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма

Time: США призывают Украину смириться с потерей Крыма и начать переговоры с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подает сигналы Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе.
"Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", — отметил он.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 18:14
Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины
По словам автора, западные "добросердечные друзья" Зеленского, преследуя собственные корыстные интересы, сдерживают киевский режим от дальнейшей эскалации. Это необходимо, чтобы избежать втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом, добавил он.
"Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев войны. А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт", — пояснил эксперт.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
Несмотря на заявления Белого дома и союзников о том, что Запад не собирается диктовать Украине, что она должна делать, стратегические реалии складываются не в пользу последней. Киевским властям следует готовиться к компромиссу, и "потеря Крыма" может стать одним из них.
В начале ноября Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Он также заявлял, что Украина не будет вести диалог с Россией, пока ее нынешний президент находится на посту главы государства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев не может и не хочет вести переговоры, поэтому цели России будут осуществляться через продолжение специальной военной операции.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаООН
 
 
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