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Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине - РИА Новости, 04.12.2022
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Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине
Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине - РИА Новости, 04.12.2022
Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, заявил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано офицер разведки морской пехоты США в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:35
2022-12-04T18:19
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, заявил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи."Зеленскому предстоит решить, ехать ли ему на крейсер "Миссури". Это и станет переговорами (2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.)", — отметил разведчик.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html
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владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, оон, политика
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, ООН, Политика
14:35 04.12.2022 (обновлено: 18:19 04.12.2022)
 
Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине

Офицер разведки США Риттер заявил, что Россия одержит победу на Украине летом 2023 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, заявил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Это будет не быстро, но думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы", — считает он.

При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
"Зеленскому предстоит решить, ехать ли ему на крейсер "Миссури". Это и станет переговорами (2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.)", — отметил разведчик.
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При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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