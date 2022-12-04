https://ria.ru/20221204/ukraina-1836220084.html

Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине

Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине - РИА Новости, 04.12.2022

Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине

Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, заявил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано офицер разведки морской пехоты США в... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:35

2022-12-04T14:35

2022-12-04T18:19

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, заявил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи."Зеленскому предстоит решить, ехать ли ему на крейсер "Миссури". Это и станет переговорами (2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.)", — отметил разведчик.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836183029.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, оон, политика