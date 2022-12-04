14:35 04.12.2022 (обновлено: 18:19 04.12.2022)
Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине
Офицер разведки США Риттер заявил, что Россия одержит победу на Украине летом 2023 года
РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, заявил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Это будет не быстро, но думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы", — считает он.
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
"Зеленскому предстоит решить, ехать ли ему на крейсер "Миссури". Это и станет переговорами (2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.)", — отметил разведчик.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.