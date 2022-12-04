12:02 04.12.2022 (обновлено: 20:06 04.12.2022)
В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине
Обозреватель 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности России закончат конфликт на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, заявил обозреватель Джек Бакби в статье для издания 19FortyFive.
"Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение", — считает обозреватель.
"Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования", — подчеркнул автор.
Накануне Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.