Рейтинг@Mail.ru
В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html
В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине
В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине - РИА Новости, 04.12.2022
В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине
Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, заявил обозреватель Джек Бакби в статье для издания 19FortyFive. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:02
2022-12-04T20:06
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
украина
россия
москва
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80ac0e78cb07bed263b7351b61694035.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, заявил обозреватель Джек Бакби в статье для издания 19FortyFive.Автор сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.При этом, по его мнению, одним из основных положений будущей архитектуры безопасности может стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в Североатлантический альянс."Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования", — подчеркнул автор.Накануне Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836183029.html
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6ea322026c259af8921bea0a3c60e063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия, москва, нато, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, Россия, Москва, НАТО, Евросоюз
12:02 04.12.2022 (обновлено: 20:06 04.12.2022)
 
В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине

Обозреватель 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности России закончат конфликт на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, заявил обозреватель Джек Бакби в статье для издания 19FortyFive.
Автор сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

"Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение", — считает обозреватель.

При этом, по его мнению, одним из основных положений будущей архитектуры безопасности может стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в Североатлантический альянс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 09:50
В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России
"Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования", — подчеркнул автор.
Накануне Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинУкраинаРоссияМоскваНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала