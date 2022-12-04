https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html

В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине

В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине - РИА Новости, 04.12.2022

В США назвали два слова, которые остановят конфликт на Украине

Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, заявил обозреватель Джек Бакби в статье для издания 19FortyFive. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:02

2022-12-04T12:02

2022-12-04T20:06

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

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россия

москва

нато

евросоюз

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, заявил обозреватель Джек Бакби в статье для издания 19FortyFive.Автор сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.При этом, по его мнению, одним из основных положений будущей архитектуры безопасности может стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в Североатлантический альянс."Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования", — подчеркнул автор.Накануне Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836183029.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия, москва, нато, евросоюз