https://ria.ru/20221204/ukraina-1836206203.html

Заявление премьера Финляндии об Украине шокировало пользователей Сети

Заявление премьера Финляндии об Украине шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 04.12.2022

Заявление премьера Финляндии об Украине шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, по мнению которой Европа оказалась бы в беде, если бы США не... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:50

2022-12-04T11:50

2022-12-04T15:24

в мире

санна марин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, по мнению которой Европа оказалась бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине."Америка не будет участвовать в конфликте на Украине напрямую, она только хочет, чтобы Европа действовала против России и стала слабой, в результате чего не смогла бы отказаться от американской нефти и газа", — написал один из комментаторов."Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине", — возмутился другой. "Европа была бы очень процветающим, мирным сообществом без вмешательства США", — поделился мнением пользователь. "Ее заявления ничего не значат, Финляндия стала марионеткой США и НАТО", — заключили читатели. О том, что Европа недостаточно сильна, Марин говорила на пресс-конференции в Институте Лоуи во время визита в Австралию. По ее словам, США дают европейским странам много вооружений и финансовой и гуманитарной помощи, а все проблемы она списала на Россию, которая, по ее словам, бросила вызов "международному порядку, основанному на правилах". При этом она не упомянула, что США, на помощь которых Финляндия так полагается, не раз нарушали признанное всеми международное право в разных частях мира.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Киеву оружие и помогать разведданными, опустошая собственные арсеналы.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221204/makron-1836178074.html

https://ria.ru/20221204/ssha-1836183393.html

финляндия

сша

европа

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в мире, санна марин, финляндия, сша, европа, нато