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В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России - РИА Новости, 04.12.2022
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В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России
В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России - РИА Новости, 04.12.2022
В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России
Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего введенный Западом потолок цен на российскую нефть "слишком... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:50
2022-12-04T19:44
экономика
цены на нефть
владимир зеленский
владимир путин
александр новак
россия
москва
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего введенный Западом потолок цен на российскую нефть "слишком комфортным" для Москвы.Многие отметили "наглость" украинского лидера и заподозрили его в стремлении "обанкротить" Европу."Я поражаюсь неблагодарности Зеленского. Нравится ему это или нет, мы все зависим от российского сырья", — констатировал другой комментатор."ЕС добавляет к газовому кризису нефтяной. Как нам дальше жить?" — задался вопросом еще один читатель."Российская нефть найдет своих покупателей. Западу нужно усвоить, что мир не вращается вокруг него. Не нужно себя обманывать", — отметил четвертый пользователь."Зеленский успокоится только тогда, когда обанкротит европейские страны. Пора бы его поставить на место", — заметил пятый комментатор.На этой неделе страны ЕС, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали ограничение цен на нефть из России. Оно касается морских перевозок и вступит в силу с 5 декабря — для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. В дальнейшем потолок цен предполагается регулярно пересматривать.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые установят лимит цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html
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экономика, цены на нефть, владимир зеленский, владимир путин, александр новак, россия, москва, германия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Москва, Германия, Евросоюз
09:50 04.12.2022 (обновлено: 19:44 04.12.2022)
 
В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России

Читателей Spiegel возмутила критика Зеленского в адрес потолка цен на нефть из России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего введенный Западом потолок цен на российскую нефть "слишком комфортным" для Москвы.
Многие отметили "наглость" украинского лидера и заподозрили его в стремлении "обанкротить" Европу.
"Меня шокирует наглость Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его", — написал один из пользователей.
"Я поражаюсь неблагодарности Зеленского. Нравится ему это или нет, мы все зависим от российского сырья", — констатировал другой комментатор.
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"ЕС добавляет к газовому кризису нефтяной. Как нам дальше жить?" — задался вопросом еще один читатель.
"Российская нефть найдет своих покупателей. Западу нужно усвоить, что мир не вращается вокруг него. Не нужно себя обманывать", — отметил четвертый пользователь.
"Зеленский успокоится только тогда, когда обанкротит европейские страны. Пора бы его поставить на место", — заметил пятый комментатор.
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Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые установят лимит цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлександр НовакРоссияМоскваГерманияЕвросоюз
 
 
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