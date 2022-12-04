https://ria.ru/20221204/ukraina-1836183029.html

В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России

В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России - РИА Новости, 04.12.2022

В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России

Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего введенный Западом потолок цен на российскую нефть "слишком... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:50

2022-12-04T09:50

2022-12-04T19:44

экономика

цены на нефть

владимир зеленский

владимир путин

александр новак

россия

москва

германия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего введенный Западом потолок цен на российскую нефть "слишком комфортным" для Москвы.Многие отметили "наглость" украинского лидера и заподозрили его в стремлении "обанкротить" Европу."Я поражаюсь неблагодарности Зеленского. Нравится ему это или нет, мы все зависим от российского сырья", — констатировал другой комментатор."ЕС добавляет к газовому кризису нефтяной. Как нам дальше жить?" — задался вопросом еще один читатель."Российская нефть найдет своих покупателей. Западу нужно усвоить, что мир не вращается вокруг него. Не нужно себя обманывать", — отметил четвертый пользователь."Зеленский успокоится только тогда, когда обанкротит европейские страны. Пора бы его поставить на место", — заметил пятый комментатор.На этой неделе страны ЕС, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали ограничение цен на нефть из России. Оно касается морских перевозок и вступит в силу с 5 декабря — для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. В дальнейшем потолок цен предполагается регулярно пересматривать.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, добавил, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые установят лимит цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html

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экономика, цены на нефть, владимир зеленский, владимир путин, александр новак, россия, москва, германия, евросоюз