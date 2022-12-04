https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836206872.html

В Подмосковье девочка-подросток до смерти забила младшего брата

В Подмосковье девочка-подросток до смерти забила младшего брата - РИА Новости, 04.12.2022

В Подмосковье девочка-подросток до смерти забила младшего брата

Четырнадцатилетняя девочка задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве младшего брата, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:58

2022-12-04T11:58

2022-12-04T15:39

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве младшего брата, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области."Возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего мальчика (пункт "в" части 2 статьи 105 УК России). По подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра ребенка", — говорится в сообщении.По данным ведомства, в воскресенье сестра забила до смерти своего несовершеннолетнего брата в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа. Допрошены родители и подозреваемая. Кроме того, будут допрошены педагоги и школьный психолог.Также в подмосковном главке ведомства добавили, что планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу несовершеннолетней.

https://ria.ru/20221127/prigovor-1834533580.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия