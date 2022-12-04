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На побережье Каспийского моря нашли уже 2500 погибших тюленей - РИА Новости, 04.12.2022
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На побережье Каспийского моря нашли уже 2500 погибших тюленей
На побережье Каспийского моря нашли уже 2500 погибших тюленей - РИА Новости, 04.12.2022
На побережье Каспийского моря нашли уже 2500 погибших тюленей
Минприроды Дагестана заявило в Telegram-канале об обнаружении 2500 туш каспийской нерпы на побережье Каспийского моря. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:34
2022-12-04T19:34
происшествия
каспийское море
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Минприроды Дагестана заявило в Telegram-канале об обнаружении 2500 туш каспийской нерпы на побережье Каспийского моря.Ранее в управлении Росрыболовства сообщали, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч. Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов позднее заявил, что число погибших тюленей возросло до 1700. По его словам, они погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено. По данным центра, в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы."К сожалению, цифра (умерших животных – ред.) значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что подсчет количества погибших тюленей продолжается. Причины гибели будут установлены после лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных.Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
https://ria.ru/20221011/lechenie-1823182867.html
каспийское море
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происшествия, каспийское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Каспийское море, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
19:34 04.12.2022
 
На побережье Каспийского моря нашли уже 2500 погибших тюленей

Минприроды Дагестана: на побережье Каспийского моря нашли уже 2500 погибших тюленей

© Фото : Каспийский природоохранный центрПогибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане
Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : Каспийский природоохранный центр
Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане
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МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Минприроды Дагестана заявило в Telegram-канале об обнаружении 2500 туш каспийской нерпы на побережье Каспийского моря.
Ранее в управлении Росрыболовства сообщали, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч. Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов позднее заявил, что число погибших тюленей возросло до 1700. По его словам, они погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено. По данным центра, в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы.
"К сожалению, цифра (умерших животных – ред.) значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подсчет количества погибших тюленей продолжается. Причины гибели будут установлены после лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных.
Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
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ПроисшествияКаспийское мореМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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