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Депутат ГД заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей

Депутат ГД заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей - РИА Новости, 04.12.2022

Депутат ГД заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев сообщил РИА Новости, что к массовой гибели тюленей на Каспии, возможно,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:20

2022-12-04T16:20

2022-12-04T16:20

сша

каспийское море

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

госдума рф

министерство обороны сша

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев сообщил РИА Новости, что к массовой гибели тюленей на Каспии, возможно, причастны биолаборатории США.Ранее пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч. Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей возросло до 1700. По его словам, они погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. По данным центра, на сегодняшний день в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы."Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются "ученые"-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием. Призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали. А с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. Видимо, есть что скрывать", - сказал Гаджиев.Парламентарий добавил, что направит депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы."К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счёт пошёл уже на тысячи. Вопрос очень серьёзный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что учёные её установят. Установив точную причину, мы сможем предотвратить массовую гибель тюленей. Как депутат, обращусь с запросами в компетентные ведомства, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Тянуть нельзя", - сказал депутат.Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей, единственное морское млекопитающее в фауне Каспия. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограмм. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

https://ria.ru/20221124/proisshestviya-1833698298.html

https://ria.ru/20221011/lechenie-1823182867.html

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сша, каспийское море, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), госдума рф, министерство обороны сша, происшествия