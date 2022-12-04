Рейтинг@Mail.ru
В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836210832.html
В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане
В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане - РИА Новости, 04.12.2022
В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане
Массовая гибель тюленей в Дагестане объясняется естественными факторами и не может критично повлиять на популяцию, заявили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:46
2022-12-04T18:30
происшествия
каспийское море
кировский район
махачкала
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778251878_51:0:1724:941_1920x0_80_0_0_c8296e8aa370ea2e749cd5e41e4b128f.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Массовая гибель тюленей в Дагестане объясняется естественными факторами и не может критично повлиять на популяцию, заявили в пресс-службе регионального Минприроды.Так там прокомментировали сообщения СКТУ Росрыболовства о том, что в Кировском районе Махачкалы на берегу Каспийского моря от нефтебазы до устья реки Сулак нашли около 700 мертвых тюленей.В Минприроды рассказали, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась.В министерстве также добавили, что гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна: от 270 до 300 тысяч особей.Генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, со своей стороны, сообщил, что количество мертвых тюленей уже достигло 1700, они погибли примерно две недели назад. В центре отмечают, что признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружили. По словам Гапизова, популяция каспийской нерпы нуждается в детальном изучении, тюленей нужно чипировать и сосчитать. Кроме того, в Дагестане необходимо создать реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными.Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Представитель семейства настоящих тюленей в длину достигает 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.При этом раз в несколько лет на Дагестанском побережье Каспийского моря наблюдают выбросы мертвых тюленей. Такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.
https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html
https://ria.ru/20221202/tushkanchiki-1835822970.html
каспийское море
кировский район
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778251878_469:0:1724:941_1920x0_80_0_0_11a53add3fccae983379703c8264ae73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каспийское море, кировский район, махачкала, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Каспийское море, Кировский район, Махачкала, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
12:46 04.12.2022 (обновлено: 18:30 04.12.2022)
 
В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане

Минприроды Дагестана объяснило массовую гибель тюленей природными факторами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТюлень
Тюлень - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Тюлень. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Массовая гибель тюленей в Дагестане объясняется естественными факторами и не может критично повлиять на популяцию, заявили в пресс-службе регионального Минприроды.
Так там прокомментировали сообщения СКТУ Росрыболовства о том, что в Кировском районе Махачкалы на берегу Каспийского моря от нефтебазы до устья реки Сулак нашли около 700 мертвых тюленей.
Абхазия - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 08:00Туризм
Мандарины, эвкалипты и очень много солнца. Как отдохнуть в Абхазии зимой
В Минприроды рассказали, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась.
В министерстве также добавили, что гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна: от 270 до 300 тысяч особей.
Генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, со своей стороны, сообщил, что количество мертвых тюленей уже достигло 1700, они погибли примерно две недели назад. В центре отмечают, что признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружили.
По словам Гапизова, популяция каспийской нерпы нуждается в детальном изучении, тюленей нужно чипировать и сосчитать. Кроме того, в Дагестане необходимо создать реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными.
Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Представитель семейства настоящих тюленей в длину достигает 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.
При этом раз в несколько лет на Дагестанском побережье Каспийского моря наблюдают выбросы мертвых тюленей. Такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.
Тушканчик. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 23:35Туризм
Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере
 
ПроисшествияКаспийское мореКировский районМахачкалаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала