https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836210832.html

В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане

В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане - РИА Новости, 04.12.2022

В Минприроды прокомментировали массовую гибель тюленей в Дагестане

Массовая гибель тюленей в Дагестане объясняется естественными факторами и не может критично повлиять на популяцию, заявили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:46

2022-12-04T12:46

2022-12-04T18:30

происшествия

каспийское море

кировский район

махачкала

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Массовая гибель тюленей в Дагестане объясняется естественными факторами и не может критично повлиять на популяцию, заявили в пресс-службе регионального Минприроды.Так там прокомментировали сообщения СКТУ Росрыболовства о том, что в Кировском районе Махачкалы на берегу Каспийского моря от нефтебазы до устья реки Сулак нашли около 700 мертвых тюленей.В Минприроды рассказали, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась.В министерстве также добавили, что гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна: от 270 до 300 тысяч особей.Генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, со своей стороны, сообщил, что количество мертвых тюленей уже достигло 1700, они погибли примерно две недели назад. В центре отмечают, что признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружили. По словам Гапизова, популяция каспийской нерпы нуждается в детальном изучении, тюленей нужно чипировать и сосчитать. Кроме того, в Дагестане необходимо создать реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными.Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Представитель семейства настоящих тюленей в длину достигает 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.При этом раз в несколько лет на Дагестанском побережье Каспийского моря наблюдают выбросы мертвых тюленей. Такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.

https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html

https://ria.ru/20221202/tushkanchiki-1835822970.html

каспийское море

кировский район

махачкала

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происшествия, каспийское море, кировский район, махачкала, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)