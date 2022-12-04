https://ria.ru/20221204/turizm-1836185398.html

Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию

Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию - РИА Новости, 04.12.2022

Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию

Туристы могут спокойно посещать Москву и другие города России, в стране безопасно, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T10:05

2022-12-04T10:05

2022-12-04T10:05

туризм

россия

москва

доминикана

ханс данненберг

новости - туризм

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Туристы могут спокойно посещать Москву и другие города России, в стране безопасно, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг."Есть те, кто ошибочно полагает, что в Москве им угрожает какая-то опасность. Они видят по телевизору то, что происходит на Украине, и думают, что в России происходит то же самое. Я им говорю, что в Москве безопасно, не думаю, что это изменится. Россия достаточно большая", - заявил посол.Он отметил, что доминиканцы по-прежнему приезжают в Россию на каникулы, хотя это стало гораздо дороже."Приезжают, хотя это стало гораздо дороже из-за сокращения числа рейсов. В прошлом году очень много доминиканцев приехало в Россию на Новый год. В этом году мне тоже пишут знакомые, спрашивают, как им добраться в Россию, так что интерес есть", - пояснил он.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, доминикана, ханс данненберг, новости - туризм