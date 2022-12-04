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Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию - РИА Новости, 04.12.2022
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Туризм
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Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию
Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию - РИА Новости, 04.12.2022
Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию
Туристы могут спокойно посещать Москву и другие города России, в стране безопасно, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:05
2022-12-04T10:05
туризм
россия
москва
доминикана
ханс данненберг
новости - туризм
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Туристы могут спокойно посещать Москву и другие города России, в стране безопасно, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг."Есть те, кто ошибочно полагает, что в Москве им угрожает какая-то опасность. Они видят по телевизору то, что происходит на Украине, и думают, что в России происходит то же самое. Я им говорю, что в Москве безопасно, не думаю, что это изменится. Россия достаточно большая", - заявил посол.Он отметил, что доминиканцы по-прежнему приезжают в Россию на каникулы, хотя это стало гораздо дороже."Приезжают, хотя это стало гораздо дороже из-за сокращения числа рейсов. В прошлом году очень много доминиканцев приехало в Россию на Новый год. В этом году мне тоже пишут знакомые, спрашивают, как им добраться в Россию, так что интерес есть", - пояснил он.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга &gt;&gt;
https://ria.ru/20221204/moskva-1836184699.html
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россия, москва, доминикана, ханс данненберг, новости - туризм
Туризм, Россия, Москва, Доминикана, Ханс Данненберг, Новости - Туризм
10:05 04.12.2022
 
Посол Доминиканы заявил, что туристам не стоит бояться приезжать в Россию

Посол Доминиканы Данненберг призвал туристов не бояться приезжать в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Туристы могут спокойно посещать Москву и другие города России, в стране безопасно, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг.
"Есть те, кто ошибочно полагает, что в Москве им угрожает какая-то опасность. Они видят по телевизору то, что происходит на Украине, и думают, что в России происходит то же самое. Я им говорю, что в Москве безопасно, не думаю, что это изменится. Россия достаточно большая", - заявил посол.
Он отметил, что доминиканцы по-прежнему приезжают в Россию на каникулы, хотя это стало гораздо дороже.
"Приезжают, хотя это стало гораздо дороже из-за сокращения числа рейсов. В прошлом году очень много доминиканцев приехало в Россию на Новый год. В этом году мне тоже пишут знакомые, спрашивают, как им добраться в Россию, так что интерес есть", - пояснил он.
Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
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