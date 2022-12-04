https://ria.ru/20221204/tranzit-1836180564.html
Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака
Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака - РИА Новости, 04.12.2022
Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака
Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:32
2022-12-04T09:32
2022-12-04T10:25
одесса
тольятти
россия
оон
одесский припортовый завод
северный поток
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.По его словам, планируется устроить на территории Одесского припортового завода взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака, чтобы разрушить подвесные перекрытия, а также инфраструктуру цеха перегрузки. Все это предполагается представить под легендой ракетного удара, якобы нанесенного российской армией."Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что главной целью провокации, по аналогии с диверсией на "Северных потоках", будет лишение России возможности поставлять аммиак, необходимый для производства азотных удобрений, в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны.Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х годов. По нему ежегодно перекачивают порядка 2,5 миллиона тонн сырья. С 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, транзит остановили.Возобновление экспорта российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН в конце июля. На этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал близким заключение договоренности о возобновлении поставок аммиака, которые могут начаться в течение недели-двух.
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html
https://ria.ru/20221123/port-1833565736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, тольятти, россия, оон, одесский припортовый завод, северный поток
Одесса, Тольятти, Россия, ООН, Одесский припортовый завод, Северный поток
09:32 04.12.2022 (обновлено: 10:25 04.12.2022)
Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака
Украина готовит провокацию для срыва транзита российского аммиака из Тольятти в Одессу
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
По его словам, планируется устроить на территории Одесского припортового завода
взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака, чтобы разрушить подвесные перекрытия, а также инфраструктуру цеха перегрузки. Все это предполагается представить под легендой ракетного удара, якобы нанесенного российской армией.
"Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании
, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что главной целью провокации, по аналогии с диверсией на "Северных потоках", будет лишение России возможности поставлять аммиак, необходимый для производства азотных удобрений, в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны.
"Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ", — сказал источник.
Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х годов. По нему ежегодно перекачивают порядка 2,5 миллиона тонн сырья. С 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, транзит остановили.
Возобновление экспорта российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН в конце июля. На этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал близким заключение договоренности о возобновлении поставок аммиака, которые могут начаться в течение недели-двух.