https://ria.ru/20221204/tranzit-1836180564.html

Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака

Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака - РИА Новости, 04.12.2022

Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака

Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:32

2022-12-04T09:32

2022-12-04T10:25

одесса

тольятти

россия

оон

одесский припортовый завод

северный поток

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.По его словам, планируется устроить на территории Одесского припортового завода взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака, чтобы разрушить подвесные перекрытия, а также инфраструктуру цеха перегрузки. Все это предполагается представить под легендой ракетного удара, якобы нанесенного российской армией."Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что главной целью провокации, по аналогии с диверсией на "Северных потоках", будет лишение России возможности поставлять аммиак, необходимый для производства азотных удобрений, в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны.Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х годов. По нему ежегодно перекачивают порядка 2,5 миллиона тонн сырья. С 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, транзит остановили.Возобновление экспорта российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН в конце июля. На этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал близким заключение договоренности о возобновлении поставок аммиака, которые могут начаться в течение недели-двух.

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html

https://ria.ru/20221123/port-1833565736.html

одесса

тольятти

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

одесса, тольятти, россия, оон, одесский припортовый завод, северный поток