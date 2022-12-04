https://ria.ru/20221204/tekhnika-1836157923.html

Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона - РИА Новости, 04.12.2022

Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Пользователям следует проверять уровень памяти смартфонов и планшетов, чтобы избежать замедления работы устройства, рассказал агентству “Прайм” гендиректор... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T02:12

2022-12-04T02:12

2022-12-04T02:12

общество

технологии

денис кусков

telecom daily

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пользователям следует проверять уровень памяти смартфонов и планшетов, чтобы избежать замедления работы устройства, рассказал агентству “Прайм” гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.Эксперт посоветовал провести ревизию контента, хранящегося в памяти устройства, и удалить ненужные программы и материалы для того, чтобы приложения открывались оперативно.По словам Кускова, отдельное внимание стоит обратить на виджеты (widget – приспособление, безделушка) – вспомогательные приложения, находящиеся на главном экране, так как именно они обычно занимают большое количество памяти.Перед “чисткой” памяти смартфона эксперт также порекомендовал составить список установленных приложений и отметить те, которые используются регулярно. Кусков также посоветовал отключить функцию автоматического обновления приложений, так как этот процесс тормозит работу устройства.

https://ria.ru/20221129/tusur-1834840807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, денис кусков, telecom daily