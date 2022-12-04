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Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона - РИА Новости, 04.12.2022
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Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона
Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона - РИА Новости, 04.12.2022
Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона
Пользователям следует проверять уровень памяти смартфонов и планшетов, чтобы избежать замедления работы устройства, рассказал агентству “Прайм” гендиректор... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T02:12
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общество
технологии
денис кусков
telecom daily
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пользователям следует проверять уровень памяти смартфонов и планшетов, чтобы избежать замедления работы устройства, рассказал агентству “Прайм” гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.Эксперт посоветовал провести ревизию контента, хранящегося в памяти устройства, и удалить ненужные программы и материалы для того, чтобы приложения открывались оперативно.По словам Кускова, отдельное внимание стоит обратить на виджеты (widget – приспособление, безделушка) – вспомогательные приложения, находящиеся на главном экране, так как именно они обычно занимают большое количество памяти.Перед “чисткой” памяти смартфона эксперт также порекомендовал составить список установленных приложений и отметить те, которые используются регулярно. Кусков также посоветовал отключить функцию автоматического обновления приложений, так как этот процесс тормозит работу устройства.
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общество, технологии, денис кусков, telecom daily
Общество, Технологии, Денис Кусков, Telecom daily
02:12 04.12.2022
 
Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Киберэксперт Кусков порекомендовал проверять уровень памяти смартфонов и планшетов

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пользователям следует проверять уровень памяти смартфонов и планшетов, чтобы избежать замедления работы устройства, рассказал агентству “Прайм” гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Эксперт посоветовал провести ревизию контента, хранящегося в памяти устройства, и удалить ненужные программы и материалы для того, чтобы приложения открывались оперативно.
По словам Кускова, отдельное внимание стоит обратить на виджеты (widget – приспособление, безделушка) – вспомогательные приложения, находящиеся на главном экране, так как именно они обычно занимают большое количество памяти.
Перед “чисткой” памяти смартфона эксперт также порекомендовал составить список установленных приложений и отметить те, которые используются регулярно. Кусков также посоветовал отключить функцию автоматического обновления приложений, так как этот процесс тормозит работу устройства.
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