https://ria.ru/20221204/tarify-1836164212.html

В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров

В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров - РИА Новости, 04.12.2022

В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса "люкс" поездов дальнего следования... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T04:00

2022-12-04T04:00

2022-12-04T16:45

экономика

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/06/1510590681_0:489:4929:3261_1920x0_80_0_0_33008343c11db8a9530226665396074b.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса "люкс" поездов дальнего следования на 8,1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) - устанавливает сама компания. Стоимость билета в поездах дальнего следования складывается из базового тарифа, а также стоимости услуг перевозчика."Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года. При этом, в 95% вагонов категории купе, СВ и "люкс" АО "ФПК" в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - сообщили в ФПК.Там отметили, что во всех сегментах перевозок компания может предлагать пассажирам различные маркетинговые акции и специальные предложения, направленные на обеспечение транспортной доступности населения.Тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года, согласно решению ФАС, будут проиндексированы на 8,1%.В ФПК добавили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития России."Пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО "РЖД", для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться на поезда отправлением с 1 января 2023 года, продажа на которые будет открыта 5 декабря 2022 года", - сказали в ФПК.

https://ria.ru/20220406/bilety-1782105282.html

https://realty.ria.ru/20210526/rzhd-1733940324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, федеральная антимонопольная служба (фас россии)