https://ria.ru/20221204/tarify-1836164212.html
В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров
В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров - РИА Новости, 04.12.2022
В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса "люкс" поездов дальнего следования... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T04:00
2022-12-04T04:00
2022-12-04T16:45
экономика
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса "люкс" поездов дальнего следования на 8,1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) - устанавливает сама компания. Стоимость билета в поездах дальнего следования складывается из базового тарифа, а также стоимости услуг перевозчика."Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года. При этом, в 95% вагонов категории купе, СВ и "люкс" АО "ФПК" в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - сообщили в ФПК.Там отметили, что во всех сегментах перевозок компания может предлагать пассажирам различные маркетинговые акции и специальные предложения, направленные на обеспечение транспортной доступности населения.Тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года, согласно решению ФАС, будут проиндексированы на 8,1%.В ФПК добавили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития России."Пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО "РЖД", для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться на поезда отправлением с 1 января 2023 года, продажа на которые будет открыта 5 декабря 2022 года", - сказали в ФПК.
https://ria.ru/20220406/bilety-1782105282.html
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РИА Новости
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экономика, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
04:00 04.12.2022 (обновлено: 16:45 04.12.2022)
В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров
ФПК: тарифы в купе, СВ и вагонах класса "люкс" с 2023 года вырастут на 8,1 процента
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса "люкс" поездов дальнего следования на 8,1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) - устанавливает сама компания. Стоимость билета в поездах дальнего следования складывается из базового тарифа, а также стоимости услуг перевозчика.
"Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года. При этом, в 95% вагонов категории купе, СВ и "люкс" АО "ФПК" в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - сообщили в ФПК.
Там отметили, что во всех сегментах перевозок компания может предлагать пассажирам различные маркетинговые акции и специальные предложения, направленные на обеспечение транспортной доступности населения.
Тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года, согласно решению ФАС, будут проиндексированы на 8,1%.
В ФПК добавили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития России.
"Пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО "РЖД", для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться на поезда отправлением с 1 января 2023 года, продажа на которые будет открыта 5 декабря 2022 года", - сказали в ФПК.