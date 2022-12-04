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Дипломатический источник прокомментировал заявления США о тупике по СВПД - РИА Новости, 04.12.2022
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Дипломатический источник прокомментировал заявления США о тупике по СВПД
Дипломатический источник прокомментировал заявления США о тупике по СВПД - РИА Новости, 04.12.2022
Дипломатический источник прокомментировал заявления США о тупике по СВПД
Москва надеется, что в Вашингтоне перестанут "мутить воду" вокруг темы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), соберутся РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:42
2022-12-04T14:18
в мире
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва надеется, что в Вашингтоне перестанут "мутить воду" вокруг темы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), соберутся и доведут дело по восстановлению сделки до конца, это не вопрос выбора, американцы должны устранить все допущенные ими ранее нарушения, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник.Накануне спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что американская сторона намерена сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик."Из-за океана то и дело звучат заявления, которые заставляют сомневаться в приверженности нынешней администрации США своим обещаниям вернуть Америку в СВПД. Американцы определенно мечутся и ищут удобный повод свернуть с курса на восстановление ядерной сделки. Однако это не вопрос выбора", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что США "обязаны выполнять резолюцию СБ ООН 2231 и исправить все допущенные ими нарушения требований Совета Безопасности".Источник РИА Новости напомнил, что элементом сознательной эскалации со стороны Вашингтона и его европейских единомышленников является и антииранская резолюция, инициированная ими на ноябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.Многомесячная работа экспертов в венском формате доказала, что реанимирование СВПД в соответствии с изначально согласованными параметрами возможно, уверен собеседник агентства."Для этого нашим американским коллегам просто не хватает политической воли, чтобы сделать последний шаг к заключению договоренности на этот счет. Надеемся, что они перестанут мутить воду, а соберутся и доведут дело восстановления "ядерной сделки" до конца", - заключил он.Ранее директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков в интервью РИА Новости заявил, что Москву настораживает, что в США больше говорят о протестах в Иране и поставках Тегераном вооружений, а не по поводу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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в мире, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран
В мире, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран
10:42 04.12.2022 (обновлено: 14:18 04.12.2022)
 
Дипломатический источник прокомментировал заявления США о тупике по СВПД

Источник счел заявления о тупике по СВПД попыткой США отказаться от восстановления сделки

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва надеется, что в Вашингтоне перестанут "мутить воду" вокруг темы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), соберутся и доведут дело по восстановлению сделки до конца, это не вопрос выбора, американцы должны устранить все допущенные ими ранее нарушения, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник.
Накануне спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что американская сторона намерена сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик.
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"Из-за океана то и дело звучат заявления, которые заставляют сомневаться в приверженности нынешней администрации США своим обещаниям вернуть Америку в СВПД. Американцы определенно мечутся и ищут удобный повод свернуть с курса на восстановление ядерной сделки. Однако это не вопрос выбора", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что США "обязаны выполнять резолюцию СБ ООН 2231 и исправить все допущенные ими нарушения требований Совета Безопасности".
Источник РИА Новости напомнил, что элементом сознательной эскалации со стороны Вашингтона и его европейских единомышленников является и антииранская резолюция, инициированная ими на ноябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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Многомесячная работа экспертов в венском формате доказала, что реанимирование СВПД в соответствии с изначально согласованными параметрами возможно, уверен собеседник агентства.
"Для этого нашим американским коллегам просто не хватает политической воли, чтобы сделать последний шаг к заключению договоренности на этот счет. Надеемся, что они перестанут мутить воду, а соберутся и доведут дело восстановления "ядерной сделки" до конца", - заключил он.
Ранее директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков в интервью РИА Новости заявил, что Москву настораживает, что в США больше говорят о протестах в Иране и поставках Тегераном вооружений, а не по поводу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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