15:38 04.12.2022 (обновлено: 18:08 04.12.2022)
NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение
NI: политика стран Западной Европы в отношении России и Китая противоречит интересам США
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американские союзники в Западной Европе оказались не готовы в полной мере следовать за Вашингтоном в вопросах украинского кризиса и сдерживания Китая, заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest.
"Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. <...> Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американской политическому курсу", — пояснил он.
Кропси напомнил, что Франция и Германия со времен холодной войны стремятся добиться большей независимости от США. По его мнению, это объясняет желание Парижа и Берлина приблизить урегулирование украинского кризиса, поскольку он привел к усилению вмешательства Вашингтона в европейские дела.
Американский закон о снижении инфляции стал еще одним поводом для обострения трений между ЕС и Соединенными Штатами, подчеркнул военный. Этот документ представляет угрозу для европейской промышленности, а Джо Байден не принял никаких мер, которые помогли бы улучшить экономическую ситуацию его союзников.
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С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.