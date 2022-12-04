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NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение - РИА Новости, 04.12.2022
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NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение
NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение - РИА Новости, 04.12.2022
NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение
Американские союзники в Западной Европе оказались не готовы в полной мере следовать за Вашингтоном в вопросах украинского кризиса и сдерживания Китая, заявил... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:38
2022-12-04T18:08
в мире
цены на нефть
владимир путин
европа
вашингтон (штат)
сша
джо байден
евросоюз
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американские союзники в Западной Европе оказались не готовы в полной мере следовать за Вашингтоном в вопросах украинского кризиса и сдерживания Китая, заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest."Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. &lt;...&gt; Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американской политическому курсу", — пояснил он.Кропси напомнил, что Франция и Германия со времен холодной войны стремятся добиться большей независимости от США. По его мнению, это объясняет желание Парижа и Берлина приблизить урегулирование украинского кризиса, поскольку он привел к усилению вмешательства Вашингтона в европейские дела.Американский закон о снижении инфляции стал еще одним поводом для обострения трений между ЕС и Соединенными Штатами, подчеркнул военный. Этот документ представляет угрозу для европейской промышленности, а Джо Байден не принял никаких мер, которые помогли бы улучшить экономическую ситуацию его союзников.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221204/vto-1836211837.html
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html
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европа
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в мире, цены на нефть, владимир путин, европа, вашингтон (штат), сша, джо байден, евросоюз, китай
В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Евросоюз, Китай
15:38 04.12.2022 (обновлено: 18:08 04.12.2022)
 
NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение

NI: политика стран Западной Европы в отношении России и Китая противоречит интересам США

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американские союзники в Западной Европе оказались не готовы в полной мере следовать за Вашингтоном в вопросах украинского кризиса и сдерживания Китая, заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest.
"Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. <...> Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американской политическому курсу", — пояснил он.
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В ЕС призвали подать жалобу на США в ВТО, сообщили СМИ
Кропси напомнил, что Франция и Германия со времен холодной войны стремятся добиться большей независимости от США. По его мнению, это объясняет желание Парижа и Берлина приблизить урегулирование украинского кризиса, поскольку он привел к усилению вмешательства Вашингтона в европейские дела.
Американский закон о снижении инфляции стал еще одним поводом для обострения трений между ЕС и Соединенными Штатами, подчеркнул военный. Этот документ представляет угрозу для европейской промышленности, а Джо Байден не принял никаких мер, которые помогли бы улучшить экономическую ситуацию его союзников.
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Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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В миреЦены на нефтьВладимир ПутинЕвропаВашингтон (штат)СШАДжо БайденЕвросоюзКитай
 
 
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