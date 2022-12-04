https://ria.ru/20221204/ssha-1836227279.html

NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение

NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение - РИА Новости, 04.12.2022

NI: отказ союзников подчиняться поставил США в неловкое положение

Американские союзники в Западной Европе оказались не готовы в полной мере следовать за Вашингтоном в вопросах украинского кризиса и сдерживания Китая, заявил... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:38

2022-12-04T15:38

2022-12-04T18:08

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владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американские союзники в Западной Европе оказались не готовы в полной мере следовать за Вашингтоном в вопросах украинского кризиса и сдерживания Китая, заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest."Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. <...> Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американской политическому курсу", — пояснил он.Кропси напомнил, что Франция и Германия со времен холодной войны стремятся добиться большей независимости от США. По его мнению, это объясняет желание Парижа и Берлина приблизить урегулирование украинского кризиса, поскольку он привел к усилению вмешательства Вашингтона в европейские дела.Американский закон о снижении инфляции стал еще одним поводом для обострения трений между ЕС и Соединенными Штатами, подчеркнул военный. Этот документ представляет угрозу для европейской промышленности, а Джо Байден не принял никаких мер, которые помогли бы улучшить экономическую ситуацию его союзников.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221204/vto-1836211837.html

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html

https://ria.ru/20221202/ssha-1835824650.html

европа

вашингтон (штат)

сша

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в мире, цены на нефть, владимир путин, европа, вашингтон (штат), сша, джо байден, евросоюз, китай