https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836226703.html
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации - РИА Новости, 04.12.2022
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации
Жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали почти 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:32
2022-12-04T15:32
2022-12-04T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
южная осетия
ленингорский район
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ЦХИНВАЛ, 4 дек - РИА Новости. Жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали почти 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции, сообщила журналистам пресс-секретарь районной администрации Анжела Кокоева."За месяц сотрудникам отделов администрации Ленингорского района и техперсоналу удалось собрать 455 тысяч рублей", - сказала она, отметив, что к сбору средств присоединились и школы района.Собранные средства направлены на закупку всего необходимого для участников спецоперации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, ленингорский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Южная Осетия, Ленингорский район
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации
Жители района Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации