https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836226703.html

В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации

В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации - РИА Новости, 04.12.2022

В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации

Жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали почти 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:32

2022-12-04T15:32

2022-12-04T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

южная осетия

ленингорский район

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ЦХИНВАЛ, 4 дек - РИА Новости. Жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали почти 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции, сообщила журналистам пресс-секретарь районной администрации Анжела Кокоева."За месяц сотрудникам отделов администрации Ленингорского района и техперсоналу удалось собрать 455 тысяч рублей", - сказала она, отметив, что к сбору средств присоединились и школы района.Собранные средства направлены на закупку всего необходимого для участников спецоперации.

https://ria.ru/20221101/pomosch-1828472110.html

южная осетия

ленингорский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная осетия, ленингорский район