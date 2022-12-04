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В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836226703.html
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации - РИА Новости, 04.12.2022
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации
Жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали почти 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:32
2022-12-04T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
южная осетия
ленингорский район
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ЦХИНВАЛ, 4 дек - РИА Новости. Жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали почти 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции, сообщила журналистам пресс-секретарь районной администрации Анжела Кокоева."За месяц сотрудникам отделов администрации Ленингорского района и техперсоналу удалось собрать 455 тысяч рублей", - сказала она, отметив, что к сбору средств присоединились и школы района.Собранные средства направлены на закупку всего необходимого для участников спецоперации.
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южная осетия
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в мире, южная осетия, ленингорский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Южная Осетия, Ленингорский район
15:32 04.12.2022
 
В Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации

Жители района Южной Осетии собрали почти 500 тысяч рублей для участников спецоперации

© Фото : Министерство обороны Республики Южная ОсетияСтроевой смотр в Министерстве обороны Республики Южная Осетия
Строевой смотр в Министерстве обороны Республики Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : Министерство обороны Республики Южная Осетия
Строевой смотр в Министерстве обороны Республики Южная Осетия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 4 дек - РИА Новости. Жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали почти 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции, сообщила журналистам пресс-секретарь районной администрации Анжела Кокоева.
"За месяц сотрудникам отделов администрации Ленингорского района и техперсоналу удалось собрать 455 тысяч рублей", - сказала она, отметив, что к сбору средств присоединились и школы района.
Собранные средства направлены на закупку всего необходимого для участников спецоперации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:44
Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮжная ОсетияЛенингорский район
 
 
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