https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836225058.html

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и пять снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и пять снарядов РСЗО - РИА Новости, 04.12.2022

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и пять снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также две противорадарные ракеты HARM,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:18

2022-12-04T15:18

2022-12-04T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также две противорадарные ракеты HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области, а также две противорадарные ракеты HARM в Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7463 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836220084.html

россия

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безопасность, россия, луганская народная республика, запорожская область