Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и пять снарядов РСЗО
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и пять снарядов РСЗО
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также две противорадарные ракеты HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Краснореченское, Гончаровка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Ягодное Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области, а также две противорадарные ракеты HARM в Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7463 единицы специальной военной автомобильной техники.