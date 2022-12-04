https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836224908.html

Разведчик рассказал, как украинский военный без ноги смог уйти с поля боя

Разведчик рассказал, как украинский военный без ноги смог уйти с поля боя - РИА Новости, 04.12.2022

Разведчик рассказал, как украинский военный без ноги смог уйти с поля боя

Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской Народной Республике рассказал РИА Новости, как украинский военный с... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:16

2022-12-04T15:16

2022-12-04T22:06

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

донбасс

россия

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НОВОСЕЛОВСКОЕ, 3 дек — РИА Новости. Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской Народной Республике рассказал РИА Новости, как украинский военный с оторванной ногой смог уйти с поля боя."В одном из недавних выходов на задачу, буквально полторы-две недели назад, я обнаружил такой факт, сообщил всем об этом. Кстати, потом подтвердилось в атаке "Кракена" (националистическое подразделение. — Прим. ред.). Один из военнослужащих Збройных сил Украины после получения очень серьезного ранения ноги — ему оторвало ногу чуть выше колена — просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел", — поделился он.По словам разведчика, боец ВСУ был под каким-то препаратом, который "делает из человека не то что машину, а какого-то нечеловека".Российский военный также рассказал о другом похожем случае, связанном с подразделением "Кракен". "Буквально два дня проходит — атака "Кракена": они идут, десять человек, в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего. Их сначала поддержал миномет — польский 60-миллиметровый, затем уже они пошли", — отметил он.В октябре попавший в российский плен украинский военнослужащий Ренат Алиев сообщил, что в некоторых частях националистического полка "Азов"* доля солдат, принимающих наркотики, составляет не менее половины.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221107/psikhotropy-1829570389.html

https://ria.ru/20221019/vsu-1825017325.html

https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский разведчик рассказал, как боевик ВСУ ушел с поля боя без ноги Российский разведчик спецназа ЗВО рассказал, как украинский военный смог уйти с поля боя с оторванной ногой, предположив, что он был под действием какого-то сильнодействующего препарата. 2022-12-04T15:16 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, россия