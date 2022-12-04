https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836224908.html
Разведчик рассказал, как украинский военный без ноги смог уйти с поля боя
Разведчик рассказал, как украинский военный без ноги смог уйти с поля боя - РИА Новости, 04.12.2022
Разведчик рассказал, как украинский военный без ноги смог уйти с поля боя
Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской Народной Республике рассказал РИА Новости, как украинский военный с... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:16
2022-12-04T15:16
2022-12-04T22:06
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
донбасс
россия
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НОВОСЕЛОВСКОЕ, 3 дек — РИА Новости. Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской Народной Республике рассказал РИА Новости, как украинский военный с оторванной ногой смог уйти с поля боя."В одном из недавних выходов на задачу, буквально полторы-две недели назад, я обнаружил такой факт, сообщил всем об этом. Кстати, потом подтвердилось в атаке "Кракена" (националистическое подразделение. — Прим. ред.). Один из военнослужащих Збройных сил Украины после получения очень серьезного ранения ноги — ему оторвало ногу чуть выше колена — просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел", — поделился он.По словам разведчика, боец ВСУ был под каким-то препаратом, который "делает из человека не то что машину, а какого-то нечеловека".Российский военный также рассказал о другом похожем случае, связанном с подразделением "Кракен". "Буквально два дня проходит — атака "Кракена": они идут, десять человек, в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего. Их сначала поддержал миномет — польский 60-миллиметровый, затем уже они пошли", — отметил он.В октябре попавший в российский плен украинский военнослужащий Ренат Алиев сообщил, что в некоторых частях националистического полка "Азов"* доля солдат, принимающих наркотики, составляет не менее половины.С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221107/psikhotropy-1829570389.html
https://ria.ru/20221019/vsu-1825017325.html
https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский разведчик рассказал, как боевик ВСУ ушел с поля боя без ноги
Российский разведчик спецназа ЗВО рассказал, как украинский военный смог уйти с поля боя с оторванной ногой, предположив, что он был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
2022-12-04T15:16
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РИА Новости
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донбасс, Россия
15:16 04.12.2022 (обновлено: 22:06 04.12.2022)
Разведчик рассказал, как украинский военный без ноги смог уйти с поля боя
Разведчик спецназа в ЛНР рассказал об отступлении военного ВСУ с оторванной ногой
НОВОСЕЛОВСКОЕ, 3 дек — РИА Новости. Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской Народной Республике рассказал РИА Новости, как украинский военный с оторванной ногой смог уйти с поля боя.
"В одном из недавних выходов на задачу, буквально полторы-две недели назад, я обнаружил такой факт, сообщил всем об этом. Кстати, потом подтвердилось в атаке "Кракена" (националистическое подразделение. — Прим. ред.). Один из военнослужащих Збройных сил Украины после получения очень серьезного ранения ноги — ему оторвало ногу чуть выше колена — просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел", — поделился он.
По словам разведчика, боец ВСУ был под каким-то препаратом, который "делает из человека не то что машину, а какого-то нечеловека".
Российский военный также рассказал о другом похожем случае, связанном с подразделением "Кракен".
"Буквально два дня проходит — атака "Кракена": они идут, десять человек, в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего. Их сначала поддержал миномет — польский 60-миллиметровый, затем уже они пошли", — отметил он.
В октябре попавший в российский плен украинский военнослужащий Ренат Алиев сообщил, что в некоторых частях националистического полка "Азов"* доля солдат, принимающих наркотики, составляет не менее половины.
С 24 февраля проходит специальная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.