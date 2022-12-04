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В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США
В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США - РИА Новости, 04.12.2022
В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США
Российские военные за сутки уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:04
2022-12-04T15:04
2022-12-04T15:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - отмечает МО РФ.
донецкая народная республика
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США
Минобороны России: в ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США