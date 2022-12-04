https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836223965.html

В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США

В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США - РИА Новости, 04.12.2022

В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США

Российские военные за сутки уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:04

2022-12-04T15:04

2022-12-04T15:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - отмечает МО РФ.

донецкая народная республика

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)