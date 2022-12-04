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В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США
В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США - РИА Новости, 04.12.2022
В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США
Российские военные за сутки уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:04
2022-12-04T15:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - отмечает МО РФ.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:04 04.12.2022
 
В ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США

Минобороны России: в ДНР уничтожили две противорадиолокационные станции производства США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед работой по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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