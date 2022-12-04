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Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги - РИА Новости, 04.12.2022
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Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги - РИА Новости, 04.12.2022
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
Канцлер Германии Олаф Шольц изучает характер и логику мышления Владимира Путина, читая книги о российском лидере и его собственные статьи, пишет немецкая газета РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:24
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владимир путин
олаф шольц
германия
ангела меркель
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц изучает характер и логику мышления Владимира Путина, читая книги о российском лидере и его собственные статьи, пишет немецкая газета Spiegel.В материале упоминаются работы европейских писателей о внешней и внутренней политике Путина, а также статья самого президента "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная в июле 2021 года."Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика", — говорится в статье.По данным издания, для того чтобы лучше понять президента России, Шольц даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался с Ангелой Меркель.Spiegel утверждает, что нон-фикшн литература — самая большая слабость немецкого канцлера. Он постоянно что-нибудь читает, а его политические стратегии часто основаны на выводах всемирно известных писателей.
https://ria.ru/20221202/sholts-1835823486.html
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владимир путин, олаф шольц, германия, ангела меркель, в мире, россия
Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Ангела Меркель, В мире, Россия
20:24 04.12.2022 (обновлено: 20:39 04.12.2022)
 
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги

Spiegel: канцлер Германии Шольц пытается понять Путина через книги о президенте России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц изучает характер и логику мышления Владимира Путина, читая книги о российском лидере и его собственные статьи, пишет немецкая газета Spiegel.
В материале упоминаются работы европейских писателей о внешней и внутренней политике Путина, а также статья самого президента "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная в июле 2021 года.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 12:14
Шольц откровенно высказался об отношениях с Россией
"Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика", — говорится в статье.
По данным издания, для того чтобы лучше понять президента России, Шольц даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался с Ангелой Меркель.
Spiegel утверждает, что нон-фикшн литература — самая большая слабость немецкого канцлера. Он постоянно что-нибудь читает, а его политические стратегии часто основаны на выводах всемирно известных писателей.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 08:00
Олаф Шольц решил спасти Германию. Но вряд ли ему это позволят
 
Владимир ПутинОлаф ШольцГерманияАнгела МеркельВ миреРоссия
 
 
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