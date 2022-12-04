20:24 04.12.2022 (обновлено: 20:39 04.12.2022)
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
Spiegel: канцлер Германии Шольц пытается понять Путина через книги о президенте России
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц изучает характер и логику мышления Владимира Путина, читая книги о российском лидере и его собственные статьи, пишет немецкая газета Spiegel.
В материале упоминаются работы европейских писателей о внешней и внутренней политике Путина, а также статья самого президента "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная в июле 2021 года.
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"Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика", — говорится в статье.
По данным издания, для того чтобы лучше понять президента России, Шольц даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался с Ангелой Меркель.
Spiegel утверждает, что нон-фикшн литература — самая большая слабость немецкого канцлера. Он постоянно что-нибудь читает, а его политические стратегии часто основаны на выводах всемирно известных писателей.
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