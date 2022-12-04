https://ria.ru/20221204/sholts-1836270110.html

Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги

Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги - РИА Новости, 04.12.2022

Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги

Канцлер Германии Олаф Шольц изучает характер и логику мышления Владимира Путина, читая книги о российском лидере и его собственные статьи, пишет немецкая газета РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:24

2022-12-04T20:24

2022-12-04T20:39

владимир путин

олаф шольц

германия

ангела меркель

в мире

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц изучает характер и логику мышления Владимира Путина, читая книги о российском лидере и его собственные статьи, пишет немецкая газета Spiegel.В материале упоминаются работы европейских писателей о внешней и внутренней политике Путина, а также статья самого президента "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная в июле 2021 года."Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика", — говорится в статье.По данным издания, для того чтобы лучше понять президента России, Шольц даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался с Ангелой Меркель.Spiegel утверждает, что нон-фикшн литература — самая большая слабость немецкого канцлера. Он постоянно что-нибудь читает, а его политические стратегии часто основаны на выводах всемирно известных писателей.

https://ria.ru/20221202/sholts-1835823486.html

https://ria.ru/20221030/sholts-1827808375.html

германия

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, олаф шольц, германия, ангела меркель, в мире, россия