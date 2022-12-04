https://ria.ru/20221204/shenchzhou-1836172029.html

Корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался от китайской орбитальной станции

Корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался от китайской орбитальной станции - РИА Новости, 04.12.2022

Корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался от китайской орбитальной станции

Корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту в воскресенье отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун", он доставит космонавтов домой на... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T07:46

2022-12-04T07:46

2022-12-04T07:46

китай

земля

космос

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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту в воскресенье отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун", он доставит космонавтов домой на Землю, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР."Четвертого декабря, в 11.01 по пекинскому времени (6.01 мск), пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" успешно отделился от космической станции", - говорится в сообщении.В дальнейшем посадочный модуль "Шэньчжоу-14" с космонавтами вернется на Землю.Экипажи космических пилотируемых кораблей "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" вечером 2 декабря провели официальную церемонию сдачи и приема дел, а также передачу "ключей" от станции.Экипаж "Шэньчжоу-14", в состав которого входит командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ, полностью выполнили поставленные перед ними задачи, они провели на станции 183 дня.На орбите до мая следующего года останется экипаж "Шэньчжоу-15", в состав которого входят командир экипажа Фэй Цзюньлун, для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих нынешний полет стал первым в карьере.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

https://ria.ru/20221117/ekipazh-1832239952.html

https://ria.ru/20220907/ekipazh-1815121432.html

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китай, земля, космос