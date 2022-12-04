https://ria.ru/20221204/sboi-1836277146.html

Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после частичных сбоев

Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после частичных сбоев - РИА Новости, 04.12.2022

Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после частичных сбоев

Все сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, случившихся у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:54

2022-12-04T20:54

2022-12-04T20:54

технологии

россия

санкт-петербург

москва

brand analytics

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Все сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, случившихся у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в воскресенье пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в ее работе, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 19.30 мск было зафиксировано 67 жалоб. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы и Петербурга.В пресс-службе соцсети РИА Новости подтвердили, что некоторые пользователи могли кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений."Все сервисы работают в обычном режиме", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20221201/sboi-1835459210.html

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технологии, россия, санкт-петербург, москва, brand analytics