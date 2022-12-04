https://ria.ru/20221204/sboi-1836267206.html

Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 04.12.2022

Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:01

2022-12-04T20:01

2022-12-04T20:17

общество

технологии

россия

москва

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brand analytics

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 19.30 мск зафиксировано 67 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.В пресс-службе соцсети РИА Новости подтвердили, что "некоторые пользователи могут кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений". "В ближайшее время сервис сообщений заработает в обычном режиме", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221201/sboi-1835459210.html

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общество, технологии, россия, москва, санкт-петербург, brand analytics