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Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 04.12.2022
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Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 04.12.2022
Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:01
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общество
технологии
россия
москва
санкт-петербург
brand analytics
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 19.30 мск зафиксировано 67 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.В пресс-службе соцсети РИА Новости подтвердили, что "некоторые пользователи могут кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений". "В ближайшее время сервис сообщений заработает в обычном режиме", - отметил собеседник агентства.
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общество, технологии, россия, москва, санкт-петербург, brand analytics
Общество, Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Brand Analytics
20:01 04.12.2022 (обновлено: 20:17 04.12.2022)
 
Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Brand Analytics: российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.
По состоянию на 19.30 мск зафиксировано 67 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.
Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.
В пресс-службе соцсети РИА Новости подтвердили, что "некоторые пользователи могут кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений". "В ближайшее время сервис сообщений заработает в обычном режиме", - отметил собеседник агентства.
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ОбществоТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургBrand Analytics
 
 
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