https://ria.ru/20221204/sanktsii-1836181600.html

Санкции пойдут на пользу российскому автопрому, считает посол Доминиканы

Санкции пойдут на пользу российскому автопрому, считает посол Доминиканы - РИА Новости, 04.12.2022

Санкции пойдут на пользу российскому автопрому, считает посол Доминиканы

Западные санкции пойдут на пользу автопрому РФ, автомобили российского производства могут быть востребованными за рубежом, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:38

2022-12-04T09:38

2022-12-04T10:06

экономика

авто

доминикана

россия

москва

ханс данненберг

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Западные санкции пойдут на пользу автопрому РФ, автомобили российского производства могут быть востребованными за рубежом, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг."Санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности", - заявил посол.Он отметил, что в советские годы "Лада" пользовалась большой популярностью в развивающихся странах."Сейчас "Лада" выглядит не хуже японской или немецкой машины. Это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели "Лады" и других брендов, они могут стать такими же популярными, как иностранные марки", - уверен посол.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/otechestvennyy-avtoprom-1834730584.html

https://ria.ru/20221124/avtoprom-1834066862.html

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экономика, авто, доминикана, россия, москва, ханс данненберг