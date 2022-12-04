https://ria.ru/20221204/protest-1836234678.html
Протестующие в Сирии ворвались в здание администрации, сообщили СМИ
Протестующие в Сирии ворвались в здание администрации, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2022
Протестующие в Сирии ворвались в здание администрации, сообщили СМИ
Десятки людей собрались перед зданием местной администрации провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в воскресенье в знак протеста против трудных условий жизни и... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:35
2022-12-04T16:35
2022-12-04T16:35
в мире
сирия
эс-сувейда (мухафаза)
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ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Десятки людей собрались перед зданием местной администрации провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в воскресенье в знак протеста против трудных условий жизни и топливного кризиса, несколько человек ворвались в здание, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.По ее информации, несколько молодых людей ворвались в здание руководства провинции, разбили там мебель, уничтожили некоторые документы, выбросив их из окон. Кроме того, протестующие перекрыли главную трассу в административном центре горящими покрышками.
https://ria.ru/20221204/siriya-1836216401.html
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в мире, сирия, эс-сувейда (мухафаза)
В мире, Сирия, Эс-Сувейда (мухафаза)
Протестующие в Сирии ворвались в здание администрации, сообщили СМИ
Sham FM: протестующие в сирийской провинции Эс-Сувейда ворвались в здание администрации