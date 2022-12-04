https://ria.ru/20221204/potolok-1836162768.html

ЕК: введение лимита цен на нефть из России предполагает переходный период

ЕК: введение лимита цен на нефть из России предполагает переходный период - РИА Новости, 04.12.2022

ЕК: введение лимита цен на нефть из России предполагает переходный период

Потолок цен на российскую нефть, согласованный странами Евросоюза, предполагает наличие переходного периода, говорится в релизе Еврокомиссии. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T02:13

2022-12-04T02:13

2022-12-04T02:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть, согласованный странами Евросоюза, предполагает наличие переходного периода, говорится в релизе Еврокомиссии."Потолок цен также предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023-го", — сообщается в документе.При этом блок намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие сырье из России по цене сверх установленного потолка. При пересмотрах лимита Евросоюз планирует каждый раз устанавливать его на уровне на пять процентов ниже рыночной цены.Потолок ценСтраны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Так называемый лимит цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Страны G7 и Австралия также подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках.Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, участники соглашения о введении потолка цен на российскую нефть договорились о единых стандартах контроля за выполнением этого решения. По его словам, разработаны единые требования к документам покупателей российской нефти, транспортным компаниям, которые должны будут доказать, что соблюдают требования о потоке цен на российскую нефтьПозиция РоссииРоссия не будет работать со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго, в частности, Европе придется жить без российского топлива, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке. "После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим", — указал он. По словам замглавы президентской администрации, к введению ограничений "проведена определенная подготовка".Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак указывал, что Россия не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, Москва будет взаимодействовать с теми покупателями, которые готовы работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221203/kommentariy-1836093702.html

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