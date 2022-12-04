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В США заявили о намерении срывать "поставки" иранского оружия России - РИА Новости, 04.12.2022
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В США заявили о намерении срывать "поставки" иранского оружия России
В США заявили о намерении срывать "поставки" иранского оружия России - РИА Новости, 04.12.2022
В США заявили о намерении срывать "поставки" иранского оружия России
США намерены сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T00:56
2022-12-04T00:56
в мире
роберт малли
хосейн амир абдоллахиан
мария захарова
иран
россия
тегеран (город)
оон
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ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. США намерены сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик, заявил в субботу спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли."Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и стремясь поддержать чаяния иранского народа (проходящие в стране протесты - ред.)", - сказал Малли в интервью агентству Блумберг.Как отметил высокопоставленный американский дипломат, в Вашингтоне задаются вопросом о целесообразности продолжения работы в части восстановления сделки по иранскому атому, учитывая, что сам Тегеран не питает к этому заинтересованности."В чем смысл? Почему мы должны концентрироваться на этом, если сам Иран возвращается за стол переговоров с неприемлемыми требованиями? На данный момент мы не собираемся фокусировать внимание на ядерной сделке, поскольку мы не можем позволить себе откатываться назад и позволять нас разыгрывать", - пояснил спецпредставитель США.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Ирвани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.Последний раунд переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе прошел в Дохе 29-30 июня. После того, как представители вовлеченных стран вернулись в свои столицы, диалог по данной тематике был приостановлен. В Вашингтоне регулярно подчеркивают, что считают восстановление "ядерной сделки" возможным и рассматривают дипломатию как наиболее оптимальный инструмент для недопущения появления у Тегерана ядерного оружия.
https://ria.ru/20221017/iran-1824622767.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/proizvodstvo-dronov-1835185592.html
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в мире, роберт малли, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, иран, россия, тегеран (город), оон
В мире, Роберт Малли, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мария Захарова, Иран, Россия, Тегеран (город), ООН
00:56 04.12.2022
 
В США заявили о намерении срывать "поставки" иранского оружия России

Дипломат Малли: США предпринимают попытки сорвать поставки иранского оружия в Россию

© Фото : группа "International Crisis Group" в FacebookСпецпредставитель США по Ирану Роберт Малли
Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : группа "International Crisis Group" в Facebook
Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. США намерены сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик, заявил в субботу спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.
"Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и стремясь поддержать чаяния иранского народа (проходящие в стране протесты - ред.)", - сказал Малли в интервью агентству Блумберг.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:27
Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России
Как отметил высокопоставленный американский дипломат, в Вашингтоне задаются вопросом о целесообразности продолжения работы в части восстановления сделки по иранскому атому, учитывая, что сам Тегеран не питает к этому заинтересованности.
"В чем смысл? Почему мы должны концентрироваться на этом, если сам Иран возвращается за стол переговоров с неприемлемыми требованиями? На данный момент мы не собираемся фокусировать внимание на ядерной сделке, поскольку мы не можем позволить себе откатываться назад и позволять нас разыгрывать", - пояснил спецпредставитель США.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Ирвани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
Последний раунд переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе прошел в Дохе 29-30 июня. После того, как представители вовлеченных стран вернулись в свои столицы, диалог по данной тематике был приостановлен. В Вашингтоне регулярно подчеркивают, что считают восстановление "ядерной сделки" возможным и рассматривают дипломатию как наиболее оптимальный инструмент для недопущения появления у Тегерана ядерного оружия.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 09:48В мире
МИД РФ: Россия и Иран не сотрудничают в производстве дронов
 
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