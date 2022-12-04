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Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии - РИА Новости, 04.12.2022
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Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии
Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии - РИА Новости, 04.12.2022
Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии
Россиянам следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд через сайты налоговой инспекции или фондов, рассказала в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T01:11
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общество
елена григорьева
рудн
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 4 декабря – РИА Новости. Россиянам следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд через сайты налоговой инспекции или фондов, рассказала в беседе с агентством "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Причина — работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат.Эксперт напомнила, что работодатель должен отчислять в ПФР и СС и ФОМС 22%, 2,9% и 5,1% от заработной платы соответственно. Работник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85% в виде страховки от несчастных случаев.
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общество, елена григорьева, рудн, пенсионный фонд рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Елена Григорьева, РУДН, Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
01:11 04.12.2022
 
Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии

Экономист Григорьева: россиянам следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 декабря – РИА Новости. Россиянам следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд через сайты налоговой инспекции или фондов, рассказала в беседе с агентством "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Причина — работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат.
Информационный стенд в отделении Пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 11:37
Минтруд напомнил об индексации пенсий неработающим россиянам на 4,8%
Эксперт напомнила, что работодатель должен отчислять в ПФР и СС и ФОМС 22%, 2,9% и 5,1% от заработной платы соответственно. Работник также имеет право на перечисления в размере 0,2-85% в виде страховки от несчастных случаев.
 
ОбществоЕлена ГригорьеваРУДНПенсионный фонд РФФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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