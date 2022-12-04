https://ria.ru/20221204/opek-1836232103.html

Новак прокомментировал готовность ОПЕК+ к встрече

Новак прокомментировал готовность ОПЕК+ к встрече - РИА Новости, 04.12.2022

Новак прокомментировал готовность ОПЕК+ к встрече

ОПЕК+ подчеркнул готовность в любой момент собраться и принять решение, чтобы скорректировать ситуацию на рынке, сейчас это не понадобилось, заявил вице-премьер РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:26

2022-12-04T16:26

2022-12-04T16:26

экономика

александр новак

россия

опек

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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. ОПЕК+ подчеркнул готовность в любой момент собраться и принять решение, чтобы скорректировать ситуацию на рынке, сейчас это не понадобилось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Подчеркнули также, что в случае необходимости у нас есть всегда возможность в любой момент провести внеочередную встречу для того, чтобы откорректировать ситуацию на рынке. Но в текущий момент это не понадобилось, мы подтвердили те решения, которые были приняты два месяца назад", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Ещё раз договорились о том, что следующая встреча у нас пройдет в начале февраля, 1 февраля, JMMC (Министерский мониторинговый комитет - ред.), а министерская встреча - в июне месяце следующего года", - добавил он.Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

https://ria.ru/20221204/novak-1836230592.html

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экономика, александр новак, россия, опек