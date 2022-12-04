https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html

ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки

ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки - РИА Новости, 04.12.2022

ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки

Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки, следует из коммюнике по итогам заседания в Вене. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:42

2022-12-04T15:42

2022-12-04T23:45

нефть

экономика

опек+

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ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки, следует из коммюнике по итогам заседания в Вене."Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", — говорится в документе.Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на 4 июня следующего года. При этом организация подтвердила готовность собраться в любой момент, если потребуется принять дополнительные меры по стабилизации рынка.Вице-премьер России Александр Новак, комментируя итоги встречи, отметил, что мировой рынок нефти сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще сохраняются неопределенности: высокий уровень инфляции и суверенного долга во многих странах, ужесточение монетарной политики, периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.В мае 2020 года ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но в ноябре вновь снизил добычу на два миллиона баррелей в сутки от максимального уровня августа.Это решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. По словам генсека организации Хайсама аль-Гайса, на четвертый квартал и начало 2023 года прогнозируется профицит предложения на рынке, потому добычу решили снова сократить.

https://ria.ru/20221203/neft-1836095909.html

https://ria.ru/20221204/neft-1836209198.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нефть, экономика, опек+