https://ria.ru/20221204/opek-1836227934.html
ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки
ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки - РИА Новости, 04.12.2022
ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки
Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки, следует из коммюнике по итогам заседания в Вене. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:42
2022-12-04T15:42
2022-12-04T23:45
нефть
экономика
опек+
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ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки, следует из коммюнике по итогам заседания в Вене."Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", — говорится в документе.Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на 4 июня следующего года. При этом организация подтвердила готовность собраться в любой момент, если потребуется принять дополнительные меры по стабилизации рынка.Вице-премьер России Александр Новак, комментируя итоги встречи, отметил, что мировой рынок нефти сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще сохраняются неопределенности: высокий уровень инфляции и суверенного долга во многих странах, ужесточение монетарной политики, периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.В мае 2020 года ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но в ноябре вновь снизил добычу на два миллиона баррелей в сутки от максимального уровня августа.Это решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. По словам генсека организации Хайсама аль-Гайса, на четвертый квартал и начало 2023 года прогнозируется профицит предложения на рынке, потому добычу решили снова сократить.
https://ria.ru/20221203/neft-1836095909.html
https://ria.ru/20221204/neft-1836209198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, экономика, опек+
15:42 04.12.2022 (обновлено: 23:45 04.12.2022)
ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры сделки
ОПЕК+ решила сохранить действующий план по добыче нефти, подтвердив октябрьское решение
ВЕНА, 4 дек — РИА Новости.
Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки, следует из коммюнике
по итогам заседания в Вене.
"Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", — говорится в документе.
Следующую встречу ОПЕК+
запланировали на 4 июня следующего года. При этом организация подтвердила готовность собраться в любой момент, если потребуется принять дополнительные меры по стабилизации рынка.
Вице-премьер России Александр Новак, комментируя итоги встречи, отметил, что мировой рынок нефти сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще сохраняются неопределенности: высокий уровень инфляции и суверенного долга во многих странах, ужесточение монетарной политики, периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.
В мае 2020 года ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но в ноябре вновь снизил добычу на два миллиона баррелей в сутки от максимального уровня августа.
Это решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. По словам генсека организации Хайсама аль-Гайса, на четвертый квартал и начало 2023 года прогнозируется профицит предложения на рынке, потому добычу решили снова сократить.