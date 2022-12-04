https://ria.ru/20221204/opek-1836226171.html

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне - РИА Новости, 04.12.2022

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне

Следующая общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня 2023 года, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса в воскресенье. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:29

2022-12-04T15:29

2022-12-04T15:53

опек

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg

ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Следующая общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня 2023 года, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса в воскресенье."Страны-участницы решили: … провести 35-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года", - сообщается в коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК. При этом следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 1 февраля, уточнили источники РИА Новости в альянсе.Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

https://ria.ru/20221114/neft-1831385726.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

опек, в мире, экономика