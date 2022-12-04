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Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне - РИА Новости, 04.12.2022
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Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне
Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне - РИА Новости, 04.12.2022
Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне
Следующая общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня 2023 года, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса в воскресенье. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:29
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опек
в мире
экономика
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Следующая общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня 2023 года, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса в воскресенье."Страны-участницы решили: … провести 35-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года", - сообщается в коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК. При этом следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 1 февраля, уточнили источники РИА Новости в альянсе.Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
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опек, в мире, экономика
ОПЕК, В мире, Экономика
15:29 04.12.2022 (обновлено: 15:53 04.12.2022)
 
Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет в июне

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ запланирована на 4 июня 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Следующая общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня 2023 года, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса в воскресенье.
"Страны-участницы решили: … провести 35-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года", - сообщается в коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК. При этом следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 1 февраля, уточнили источники РИА Новости в альянсе.
Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 15:23
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
 
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