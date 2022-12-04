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Германия вместе и Индией будут настаивать на реформе СБ ООН - РИА Новости, 04.12.2022
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Германия вместе и Индией будут настаивать на реформе СБ ООН
Германия вместе и Индией будут настаивать на реформе СБ ООН - РИА Новости, 04.12.2022
Германия вместе и Индией будут настаивать на реформе СБ ООН
Германия вместе с Индией будет продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок накануне своего визита в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:16
2022-12-04T20:17
в мире
анналена бербок
индия
германия
нью-дели
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Германия вместе с Индией будет продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок накануне своего визита в Нью-Дели.Германия и Индия наряду с Бразилией и Японией входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации.Бербок назвала "незначительным" прогресс в вопросе получения странами G4 постоянного места в СБ ООН."Однако это не мешает нам продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности вместе с нашими индийскими партнерами. Вот почему я очень рада, что мы вчетвером вновь встретились на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности. Давней позицией G4 было то, что новые постоянные места не должны влечь за собой никаких прав вето в течение первых 15 лет. Снова и снова мы видели, как злоупотребляют правом вето", - отметила Бербок, добавив, что "Совет Безопасности ООН должен отражать реалии нашего мира в XXI веке".Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.
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в мире, анналена бербок, индия, германия, нью-дели, оон
В мире, Анналена Бербок, Индия, Германия, Нью-Дели, ООН
20:16 04.12.2022 (обновлено: 20:17 04.12.2022)
 
Германия вместе и Индией будут настаивать на реформе СБ ООН

Глава МИД Германии Бербок: ФРГ вместе и Индией будут настаивать на реформе СБ ООН

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Германия вместе с Индией будет продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок накануне своего визита в Нью-Дели.
Германия и Индия наряду с Бразилией и Японией входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации.
Бербок назвала "незначительным" прогресс в вопросе получения странами G4 постоянного места в СБ ООН.
"Однако это не мешает нам продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности вместе с нашими индийскими партнерами. Вот почему я очень рада, что мы вчетвером вновь встретились на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности. Давней позицией G4 было то, что новые постоянные места не должны влечь за собой никаких прав вето в течение первых 15 лет. Снова и снова мы видели, как злоупотребляют правом вето", - отметила Бербок, добавив, что "Совет Безопасности ООН должен отражать реалии нашего мира в XXI веке".
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.
Нефтяная вышка-качалка компании Татнефть в Альметьевском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 19:27
Власти ФРГ рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть
 
В миреАнналена БербокИндияГерманияНью-ДелиООН
 
 
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