https://ria.ru/20221204/okopy-1836165370.html
Украинские пленные рассказали, как ВСУ пытались обмануть российских военных
Украинские пленные рассказали, как ВСУ пытались обмануть российских военных - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские пленные рассказали, как ВСУ пытались обмануть российских военных
Командование ВСУ вместо боевой подготовки заставляло солдат рыть окопы, надеясь обмануть российскую воздушно-космическую разведку, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T04:42
2022-12-04T04:42
2022-12-04T09:08
специальная военная операция на украине
сумская область
конотоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779629937_0:227:2964:1894_1920x0_80_0_0_ce2c080cd27d504624fd9f7836ee70bb.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Командование ВСУ вместо боевой подготовки заставляло солдат рыть окопы, надеясь обмануть российскую воздушно-космическую разведку, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.По их словам, так командиры пытались создать видимость множества позиций и большого числа бойцов."Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций <…> Это командиры говорили. А там, где мы были, не было никого", — сказал военнопленный Сергей Грицай, призванный по мобилизации. Он добавил, что именно так объяснял эту задачу полковник по фамилии Козлов, приезжавший из Конотопа.По словам Грицая, полковник повторял: "Рыть, рыть, и рыть! Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила".Другой военнопленный Александр Павленко подтвердил, что рыли часто и много.Пленные признались также, что призванных в ВСУ по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221204/plennye-1836164034.html
сумская область
конотоп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779629937_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aa148c40ccef70f6d513d2184e90156d.jpg
Украинский пленный рассказал, для чего солдаты ВСУ рыли окопы по приказу командиров
Командование ВСУ вместо боевой подготовки заставляло солдат рыть окопы, надеясь обмануть российскую воздушно-космическую разведку, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.
2022-12-04T04:42
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, конотоп
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Конотоп
04:42 04.12.2022 (обновлено: 09:08 04.12.2022)
Украинские пленные рассказали, как ВСУ пытались обмануть российских военных
Украинские пленные заявили, что вместо боевой подготовки военных заставляли рыть окопы
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Командование ВСУ вместо боевой подготовки заставляло солдат рыть окопы, надеясь обмануть российскую воздушно-космическую разведку, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.
По их словам, так командиры пытались создать видимость множества позиций и большого числа бойцов.
"Окапывали Сумскую область
, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций <…> Это командиры говорили. А там, где мы были, не было никого", — сказал военнопленный Сергей Грицай, призванный по мобилизации.
Он добавил, что именно так объяснял эту задачу полковник по фамилии Козлов, приезжавший из Конотопа
.
По словам Грицая, полковник повторял: "Рыть, рыть, и рыть! Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила".
Другой военнопленный Александр Павленко подтвердил, что рыли часто и много.
"Нас вывезли в область, есть в Сумской области Бурынский район, в Бурынском районе мы копали окопы <…> У нас одна позиция была около двух километров", — сказал он, отметив, что его подразделение копало на третьей или четвертой линии обороны.
Пленные признались также, что призванных в ВСУ по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.