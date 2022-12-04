Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин
Оперштаб Краснодарского края: очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу выросло до 370, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В четверг погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 315 машин.
"В очереди на Керченскую переправу ожидают 370 машин… Из-за неблагоприятных погодных условий 3 и 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществляли", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ улучшения погоды и погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. В настоящий момент прорабатывают вопрос о доставке им питьевой воды и питания.
По данным властей, еще 290 грузовых и легковых автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич. Для водителей и пассажиров там с 10.00 до 22.00 работает столовая, есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.
В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится восточный ветер 12-17 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, волна 70-130 см, температура воздуха днем +1-3 градуса, температура воды в море +6-7 градусов.