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Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин - РИА Новости, 04.12.2022
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Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин
Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин - РИА Новости, 04.12.2022
Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин
Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу выросло до 370, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в оперативном РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:07
2022-12-04T20:07
керченский пролив
краснодарский край
кавказ
гидрометцентр
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу выросло до 370, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.В четверг погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 315 машин.Уточняется, что возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ улучшения погоды и погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. В настоящий момент прорабатывают вопрос о доставке им питьевой воды и питания.По данным властей, еще 290 грузовых и легковых автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич. Для водителей и пассажиров там с 10.00 до 22.00 работает столовая, есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится восточный ветер 12-17 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, волна 70-130 см, температура воздуха днем +1-3 градуса, температура воды в море +6-7 градусов.
https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html
керченский пролив
краснодарский край
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керченский пролив, краснодарский край, кавказ, гидрометцентр
Керченский пролив, Краснодарский край, Кавказ, Гидрометцентр
20:07 04.12.2022
 
Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин

Оперштаб Краснодарского края: очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу выросло до 370, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В четверг погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 315 машин.
"В очереди на Керченскую переправу ожидают 370 машин… Из-за неблагоприятных погодных условий 3 и 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществляли", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ улучшения погоды и погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. В настоящий момент прорабатывают вопрос о доставке им питьевой воды и питания.
По данным властей, еще 290 грузовых и легковых автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич. Для водителей и пассажиров там с 10.00 до 22.00 работает столовая, есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.
В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится восточный ветер 12-17 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, волна 70-130 см, температура воздуха днем +1-3 градуса, температура воды в море +6-7 градусов.
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Керченская паромная переправа за месяц перевезла около 28 тысяч пассажиров
 
Керченский проливКраснодарский крайКавказГидрометцентр
 
 
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