https://ria.ru/20221204/ochered-1836268011.html

Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин

Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин - РИА Новости, 04.12.2022

Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин

Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу выросло до 370, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в оперативном РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T20:07

2022-12-04T20:07

2022-12-04T20:07

керченский пролив

краснодарский край

кавказ

гидрометцентр

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу выросло до 370, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.В четверг погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 315 машин.Уточняется, что возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ улучшения погоды и погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. В настоящий момент прорабатывают вопрос о доставке им питьевой воды и питания.По данным властей, еще 290 грузовых и легковых автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич. Для водителей и пассажиров там с 10.00 до 22.00 работает столовая, есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится восточный ветер 12-17 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, волна 70-130 см, температура воздуха днем +1-3 градуса, температура воды в море +6-7 градусов.

https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html

керченский пролив

краснодарский край

кавказ

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

керченский пролив, краснодарский край, кавказ, гидрометцентр