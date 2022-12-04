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ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области

ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2022

ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области

Украинские войска в ночь на воскресенье подвергли обстрелу село Михайловка в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:14

2022-12-04T15:14

2022-12-04T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

михайловский район

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье подвергли обстрелу село Михайловка в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Сегодня ночью боевики ВСУ снова обстреляли мирную Михайловку Запорожской области. В 2 часа ночи в центре посёлка прозвучали взрывы. Обстрелу подверглись жилые дома. К счастью, никто не пострадал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.На территории Михайловского района за последнее время зверские, бесчеловечные обстрелы мирного населения со стороны украинских войск происходят всё чаще, их цель - дестабилизация обстановки и запугивание мирных граждан, сгон их с родной земли, добавил он.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

запорожская область

михайловский район

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в мире, владимир рогов, запорожская область, михайловский район, вооруженные силы украины