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ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/obstrel-1836224497.html
ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области
ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2022
ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области
Украинские войска в ночь на воскресенье подвергли обстрелу село Михайловка в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:14
2022-12-04T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
михайловский район
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье подвергли обстрелу село Михайловка в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Сегодня ночью боевики ВСУ снова обстреляли мирную Михайловку Запорожской области. В 2 часа ночи в центре посёлка прозвучали взрывы. Обстрелу подверглись жилые дома. К счастью, никто не пострадал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.На территории Михайловского района за последнее время зверские, бесчеловечные обстрелы мирного населения со стороны украинских войск происходят всё чаще, их цель - дестабилизация обстановки и запугивание мирных граждан, сгон их с родной земли, добавил он.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожская область, михайловский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Михайловский район, Вооруженные силы Украины
15:14 04.12.2022
 
ВСУ обстреляли село Михайловка в Запорожской области

Рогов: украинские войска подвергли обстрелу село Михайловка в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье подвергли обстрелу село Михайловка в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Сегодня ночью боевики ВСУ снова обстреляли мирную Михайловку Запорожской области. В 2 часа ночи в центре посёлка прозвучали взрывы. Обстрелу подверглись жилые дома. К счастью, никто не пострадал", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
На территории Михайловского района за последнее время зверские, бесчеловечные обстрелы мирного населения со стороны украинских войск происходят всё чаще, их цель - дестабилизация обстановки и запугивание мирных граждан, сгон их с родной земли, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьМихайловский районВооруженные силы Украины
 
 
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