https://ria.ru/20221204/obstrel-1836223638.html
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле - РИА Новости, 04.12.2022
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле
Еще две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка в воскресенье, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:03
2022-12-04T15:03
2022-12-04T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Еще две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка в воскресенье, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Киевском и Куйбышевском районах Донецка ранены четверо мирных жителей."Украинские боевики продолжают обстреливать Куйбышевский район города. Ранены еще две женщины, доставлены в горбольницу №17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле Куйбышевского района Донецка