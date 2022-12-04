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В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле - РИА Новости, 04.12.2022
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле
Еще две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка в воскресенье, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:03
2022-12-04T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Еще две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка в воскресенье, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Киевском и Куйбышевском районах Донецка ранены четверо мирных жителей."Украинские боевики продолжают обстреливать Куйбышевский район города. Ранены еще две женщины, доставлены в горбольницу №17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
15:03 04.12.2022
 
В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле

В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Еще две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка в воскресенье, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Киевском и Куйбышевском районах Донецка ранены четверо мирных жителей.
"Украинские боевики продолжают обстреливать Куйбышевский район города. Ранены еще две женщины, доставлены в горбольницу №17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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