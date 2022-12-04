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В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле

В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле - РИА Новости, 04.12.2022

В ДНР заявили о ранении еще двух человек при обстреле

Еще две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка в воскресенье, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:03

2022-12-04T15:03

2022-12-04T15:03

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Еще две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка в воскресенье, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск в Киевском и Куйбышевском районах Донецка ранены четверо мирных жителей."Украинские боевики продолжают обстреливать Куйбышевский район города. Ранены еще две женщины, доставлены в горбольницу №17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк