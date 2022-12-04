https://ria.ru/20221204/obstrel-1836212944.html

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР из артиллерии

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР из артиллерии - РИА Новости, 04.12.2022

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T13:17

2022-12-04T13:17

2022-12-04T13:17

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.50 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 мм (два снаряда)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221204/lnr-1836187290.html

кременная

луганская народная республика

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в мире, кременная, луганская народная республика, украина, сцкк, нато