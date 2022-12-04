Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/obstrel-1836210109.html
ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое
ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое - РИА Новости, 04.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое
Украинские войска обстреляли обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое в ДНР, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T12:34
2022-12-04T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
нато
сцкк
донецкая народная республика
красногоровка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое в ДНР, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11:22 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 11:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 11.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Майорск, в 11.50 - шесть снарядов тем же калибром по населенному пункту Троицкое.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221204/lnr-1836187290.html
донецк
донецкая народная республика
красногоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, нато, сцкк, донецкая народная республика, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Красногоровка
12:34 04.12.2022 (обновлено: 12:35 04.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое, выпустив 20 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке. - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое в ДНР, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11:22 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 11:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Бронетранспортер - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 10:21Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек, танк и три БТР
Ведомство добавило, что в 11.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Майорск, в 11.50 - шесть снарядов тем же калибром по населенному пункту Троицкое.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 декабря, 17:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкНАТОСЦККДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала