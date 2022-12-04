https://ria.ru/20221204/obstrel-1836210109.html

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое - РИА Новости, 04.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое

Украинские войска обстреляли обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое в ДНР, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T12:34

2022-12-04T12:34

2022-12-04T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

нато

сцкк

донецкая народная республика

красногоровка

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли обстреляли Донецк, Майорск и Троицкое в ДНР, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11:22 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 11:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 11.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Майорск, в 11.50 - шесть снарядов тем же калибром по населенному пункту Троицкое.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221204/lnr-1836187290.html

донецк

донецкая народная республика

красногоровка

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в мире, донецк, нато, сцкк, донецкая народная республика, красногоровка