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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/obstrel-1836174079.html
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Город Алчевск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:28
2022-12-04T08:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
алчевск
сцкк
происшествия
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Город Алчевск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел: 07:05 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", — говорится в публикации.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Украинские войска постоянно применяют эти системы для обстрела территории ЛНР и ДНР. Жертвами этих ударов становятся в основном мирные жители. Так, накануне ВСУ выпустили две ракеты по селу Новочервоное, два человека получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221203/nikolskoe-1836133699.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, алчевск, сцкк, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Алчевск, СЦКК, Происшествия, РСЗО HIMARS
08:28 04.12.2022 (обновлено: 08:59 04.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS

Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Алчевску в ЛНР

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Город Алчевск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел: 07:05 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", — говорится в публикации.
HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Украинские войска постоянно применяют эти системы для обстрела территории ЛНР и ДНР. Жертвами этих ударов становятся в основном мирные жители. Так, накануне ВСУ выпустили две ракеты по селу Новочервоное, два человека получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАлчевскСЦККПроисшествияРСЗО HIMARS
 
 
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