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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS

Город Алчевск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T08:28

2022-12-04T08:28

2022-12-04T08:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

алчевск

сцкк

происшествия

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Город Алчевск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел: 07:05 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", — говорится в публикации.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Украинские войска постоянно применяют эти системы для обстрела территории ЛНР и ДНР. Жертвами этих ударов становятся в основном мирные жители. Так, накануне ВСУ выпустили две ракеты по селу Новочервоное, два человека получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221203/nikolskoe-1836133699.html

луганская народная республика

алчевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, алчевск, сцкк, происшествия, рсзо himars